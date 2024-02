Laboratori di musical per ragazzi appassionati di teatro e suoni

Musical per ragazzi. Grazie alla collaborazione dell’Associazione Amici della Musica e dell’Istituto comprensivo di Malalbergo e Baricella, da gennaio ha preso il via il laboratorio gratuito di musical per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni. Un’opportunità unica per gli amanti della musica e del teatro per tuffarsi in un nuovo percorso tutto da scoprire. Appuntamento in programma tutti i venerdì dalle 15 alle 16.30 presso la sala Europa del Centro Culturale Il Bargello di Baricella. Per qualsivoglia informazione si può contattare direttamente l’associazione Amici della Musica sezione di Minerbio Aps al numero 338 4900462 o per mail a info@scuoladupre.it Da quest’anno, poi, sempre a Baricella partono: i corsi di musica individuale (pianoforte, chitarra acustica, chitarra elettrica, basso elettrico, contrabbasso, violino e fisarmonica), e un laboratorio corale per giovani dai 10 ai 15 anni, nell’ambito del progetto "Sguardi, armonie e colori". Per quest’ultimo tanti cittadini giovani hanno portato un lavoro (disegno, poesia foto, creazione ecc.) che sarà esposto in Galleria Magnanini per la seconda edizione della mostra collettiva dedicata all’amore e realizzata grazie alle vostre creazioni. Inoltre, anche quest’anno, la biblioteca metterà a disposizione gratuitamente e per tutti gli utenti libri e/o dvd fino ad esaurimento scorte , un piccolo gesto d’amore per la diffusione della cultura. Tutte queste attività vengono realizzate nell’ambito del progetto Youz to YoungER con il contributo della Regione Emilia-Romagna.