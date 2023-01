Laboratori e disegni per i bimbi afghani che diventano uccellini

Appuntameneto oggi alle 18.30 nella piazza Coperta di Salaborsa per la presentazione di ’Vo(g)liamo leggere!’, un progetto nato dai laboratori di disegno, teatro e narrazione per bambini svolti da Cantieri Meticci nelle estati 2021-22 alla frontiera tra Bosnia e Croazia, tra le tende dei migranti che cercano di passare il confine. I bimbi afghani hanno disegnato sè stessi come uccellini in fuga, ed è nato quindi il personaggio di Uccellina, bimba diventata uccello migratore, che deve imparare a scrivere con il becco. Il progetto prevede dieci laboratori in vari luoghi della città per poi dar vita ad un libro che sarà illustrato dall’artista iraniana Sara Pour

e avrà un Qr Code per trasformarlo in un audiolibro in varie lingue.