Laboratori e festa di Carnevale alla ludoteca Spassatempo

A febbraio sono in arrivo alla ludoteca Spassatempo giochi e laboratori dedicati al Carnevale organizzati per i bambini da 0 a 6 anni. Le attività si tengono tutte dalle 17 alle 18.

Si comincia oggi con ’Coccole profumate e colorate con karkadè’; segue martedì ’Il nostro Arlecchino’; giovedì il laboratorio ’Maschere da animale’, tema scelto quest’anno per il Carnevale castellano (sfilata e concorso si terranno domenica 11 nel centro storico); martedì 13 da non perdere la Festa di Carnevale della Ludoteca: i bambini devono venire vestiti in maschera e possono portare stelle filanti; giovedì 15 il divertimento continua con ’Il cuore in mano’; martedì 20 ’Il gioco dei sensi’; giovedì 22 ’Coloriamo con il ghiaccio’; martedì 27 ’Giochiamo con la pasta di sale’ e giovedì si chiude con ’Scacciapensieri di lana’.