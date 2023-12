Laboratori e spettacoli per bambini

Inizia oggi alla Casa della conoscenza il cartellone di laboratori, spettacoli, animazioni rivolti ai bambini. Lo speciale vacanze di Natale intitolato Vietato ai maggiori! È rivolto a bambini e bambine tra i 3 e i 6 anni accompagnati dai genitori. Con ingresso libero fino ad esaurimento posti oggi alle 17 nella sala della biblioteca è in programma lo spettacolo Chi sono io, Babbo Natale? Sul palco gli attori di Ambaradan Teatro Ragazzi con il racconto natalizio sul Babbo Natale che ha perso la memoria, questo il problema che Elfetta dovrà risolvere con l’aiuto dei bambini. Una storia a lieto fine che parla di amore e generosità e soprattutto condito da tante risate. Sempre oggi, ma al piano terreno, si svolge bibliogiocando: animazione che mette tutti insieme i bambini e le bambine dai sette anni in su intorno ai giochi da tavolo della biblioteca con l’associazione Just Play.