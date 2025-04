Laboratori e tanti giochi al Giardino degli Angeli

Oggi dalle ore 15 il Giardino degli Angeli celebrerà il suo 17° compleanno con una grande festa aperta a tutti, fra i colori e i profumi delle fioriture primaverili che in questi giorni accolgono i tanti visitatori di questo affascinante luogo verde. I volontari dell’associazione Giardino degli Angeli invitano bambini e famiglie a trascorrere un pomeriggio speciale. Ecco le attività: il laboratorio creativo Lo Scacciapensieri, il tiro con l’arco con la Compagnia Arcieri dei Graffiti asd, l’animazione a cura dei volontari della sede di Castel San Pietro Terme della Croce Rossa Italiana, il percorso ’In bici nel bosco’ per bambini fino a 12 anni allestito con la collaborazione tecnica della Società Bologna Bike Academy Bct (portate la propria bici e il casco), ’Pompieropoli’ a cura dell’associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – sezione di Bologna, la teleferica e arrampicata fra gli alberi a cura di Stefano Tedioli e Alberi Sparsi, i rapaci di Eddy.

E, tra un’attrazione e l’altra, si potranno gustare piadine, crescentine e dolci. Insomma: una giornata davvero da non perdere che, come nelle precedenti edizioni, rimarrà nel cuore dei partecipanti. Alla festa, che ha il patrocinio del Comune e di Solaris, saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale. "Il Giardino degli Angeli non è solo un meraviglioso spazio verde: è un luogo dell’anima, nato dall’amore immenso dei genitori di Sara e dall’affetto di un’intera comunità. In questi diciassette anni, è diventato un simbolo di bellezza, solidarietà e speranza – dichiara la sindaca Francesca Marchetti –. Desidero ringraziare di cuore l’associazione Il Giardino degli Angeli per l’impegno straordinario con cui ogni giorno anima questo spazio con iniziative inclusive, educative e solidali. Questa festa è il riflesso della vostra dedizione, della vostra cura e del vostro amore per gli altri. Grazie per essere un esempio concreto di cittadinanza attiva e generosa". In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 27 aprile (e in quel caso il programma potrà subire modifiche).