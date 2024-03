Laboratori letterari con grandi scrittori

Cambia qualcosa se leggiamo un libro di carta o su un supporto digitale? Ne sono convinti gli organizzatori del festival Lectura Mundi, alla sua prima edizione, che si snoderà in aprile e maggio fra Bologna e San Lazzaro. Un progetto immaginato dall’Associazione delle scrittrici e degli scrittori di Bologna e dintorni presieduta da Carlo Lucarelli e che si è concretizzato – con il coinvolgimento delle scuole – grazie ad alcuni sostenitori privati. Cuore del progetto, dunque, l’idea che la lettura profonda sia la chiave per capire e modificare la realtà intorno a noi: senza lettura immersiva non ci possono essere immaginazione, empatia e pensiero critico. Queste le premesse, spiegate dal consigliere Marco Bettini e rafforzate da Lucarelli, che ha sottolineato come la particolarità sia "quella di accogliere nel territorio gli scrittori, puntando a diventare un festival internazionale".

Nel frattempo, per questo debutto, i nomi stranieri ci sono già, per diversi appuntamenti in Mediateca: gli scrittori protagonisti terranno una lectio magistralis per il pubblico e una per gli studenti e, nella terza giornata, un laboratorio di scrittura su prenotazione. Si parte – il 4, 5 e 6 aprile – con Olena Ponomareva, scrittrice e lessicografa di Kiev. Il 18, 19, 20 aprile tocca poi al maestro del giallo Lucarelli, con la sua lectio Dalla storia patria al thriller giovedì 18 alle 21, mentre il 23, 34 e 25 maggio ecco lo scrittore Bjorn Larsson, autore de La vera storia del pirata Long John Silver (per le prenotazioni, info: www.scriptabo.it).

Nella Sala Colonne di via Mazzini 125 a Bologna, invece, si terranno le tre conferenze aperte al pubblico che si allargano ad altre discipline. Il 5 aprile alle 18, il neurologo Roberto D’Alessandro parlerà di Neurobiologia della lettura; il 18 aprile Stefano Calabrese, professore di Critica Letteraria affronterà l’intrigante tema I neuroni della lettura: come e perché la fiction ci migliora. Venerdì 24 maggio l’ultimo incontro verterà su Lettura analogica e lettura digitale. Gran finale il 29 maggio. Alle 9, all’Oratorio di San Filippo Neri, Marcello Fois terrà una lezione sul romanzo Accabadora, dell’amica Michela Murgia, alla quale seguirà la premiazione del concorso Vince chi legge, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana. Proprio al volume della scrittrice scomparsa l’anno scorso saranno dedicati i video mandati dagli studenti che, per vincere, dovranno sfidarsi nel raccontare, con la loro sensibilità, quelle intense pagine. La sera, infine, al Teatro Dehon, lo spettacolo di Roberto Mercadini La bellezza delle parole (ore 21).

In questo articolato programma – in collaborazione anche con l’Ufficio scolastico regionale e il Comune di San Lazzaro, da sempre attento alla lettura, come ricordato dall’assessora Benedetta Simon – prezioso è stato il sostegno di alcuni partner. A partire da Emil Banca che, come sottolineato dal presidente Gian Luca Galletti, "unisce il sociale alla cultura, come già fatto con iniziative culturali nel carcere della Dozza". E se Luigi Zanolio di Alternative Group, fra gli artefici del contest, ha ricordato l’importanza di dare ai giovanissimi un’alternativa – ovvero un libro che appassioni– al cellulare, l’editore di Minerva Roberto Mugavero, ribadendo il valore del libro cartaceo ha annunciato prossimi progetti. Fra questi "la riedizione integrale de I ragazzi della via Pàl di Ferenc Molnár. Dello stesso autore stiamo anche traducendo un altro romanzo inedito".

Letizia Gamberini