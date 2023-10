Laboratori, mariachi, catrinas e deejay. A DumBo è qui la festa. Messicana

Le atmosfere messicane accendono Bologna. In occasione del Dia de muertos, la celebrazione di origine precolombiana in ricordo dei defunti, DumBO ha aperto le porte ieri per la terza edizione del festival di cultura messicana ¡Viva la Vida!, con la direzione artistica del musicista Carlos La Bandera. Fino all’1 novembre, dunque, si celebra un inno alla vita con

concerti di musica tradizionale, spettacoli con mariachi (stasera alle 21) e boleros, mostre e talk sulla tradizione e il surrealismo messicani, fino a una grande festa tra cumbia e house nella notte del 31. E se oggi iniziano i laboratori tra cui l’Altar de Muertos che guiderà anche i più piccoli alla creazione di omaggi da offrire agli antenati (alle 17). Fra i tanti eventi, domani alle 19, sul piazzale, performance di danza con il fuoco a cura delle Catrinas de fuego, martedì alle 21.15 ci sarà la sfilata con la premiazione del costume più bello dedicato alle catrinas, le rappresentazioni di teschi femminili vestiti con abiti eleganti. Momento clou il 31 sera, notte di Halloween, con la tradizione musicale latinoamericana che incontra i beats più elettronici, in chiave house con Mexican Institute of sound, Dengue, Dengue, Dengue; Go Dugong Dj e Il Santo.