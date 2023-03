Laboratorio Cartiera, sarta in pensione insegna il mestiere ai rifugiati

Il sapere artigiano trasmesso alle giovani lavoratrici del Laboratorio Cartiera, la bottega di moda etica a Lama di Reno che inserisce persone migranti, rifugiate e in condizioni di svantaggio e che produce artigianalmente articoli in pelle e tessuto con materie prime recuperate, altrimenti destinate allo smaltimento. Marisa Succini, una sarta artigiana oggi pensionata Cna, sta portando la sua lunga esperienza in maniera volontaria a beneficio di Laboratorio Cartiera. Una serie di incontri per consentire ai giovani lavoratori di Cartiera di accrescere le loro competenze nella lavorazione del tessuto, materiale che caratterizza i prodotti di alta qualità realizzati a Lama di Reno.

Si è dunque concretizzato il progetto ’Cna e Laboratorio Cartiera - Trasmettere saperi per una moda etica’ sostenuto da Fondazione Impresa Sensibile, l’ente del terzo settore promosso dalla Cna, con le risorse raccolte grazie al 5 per mille. Il Laboratorio Cartiera, avviato nel 2017 all’interno dell’ex Cartiera di Lama di Reno a Marzabotto, è un laboratorio di moda etica che produce accessori in pelle e tessuto, recuperando materie prime di elevata qualità, secondo le tecniche dell’artigianato Made in Italy. Cartiera dal 2017 ha raccolto e recuperato 14 tonnellate di pelle finita e formato 115 persone nell’ambito della pelletteria. A dare forma al Laboratorio è stata la collaborazione tra la cooperativa sociale Lai-momo ed Ethical Fashion Initiative, programma delle Nazioni Unite che mette in connessione piccole realtà artigianali del Sud del mondo con grandi marchi internazionali della moda. Oggi il team di Laboratorio Cartiera è formato da una quindicina di persone.

L’intervento di affiancamento e tutoraggio è una preziosa occasioni di dialogo intergenerazionale e interculturale tra gli artigiani di Cartiera, che rappresentano il futuro della pelletteria artigianale, e maestri artigiani attualmente in pensione, custodi di un patrimonio professionale inestimabile. "Siamo felici di sostenere questo progetto che rientra nel solco della salvaguardia delle imprese di prossimità – spiega Claudio Pazzaglia, direttore Cna Bologna –. Progetti in cui i pensionati possono continuare a trasmettere le loro competenze a persone, giovani e non solo, interessate alle attività manuali".

"Quella con Cna è una partnership importante – conferma Andrea Marchesini Reggiani, presidente di Laboratorio Cartiera – perché migliora le competenze artigianali necessarie per rendere economicamente sostenibile il nostro progetto: andare dai nostri clienti in modo efficace dando buoni prodotti a prezzi giusti, insieme alla parte sociale che è il plusvalore del progetto". "Le ragazze e i ragazzi del Laboratorio Cartiera sono molto bravi, hanno voglia di imparare – dice Marisa Succini sarta artigiana in pensione che sta facendo da tutor –. Magari ce ne fossero molti di questi laboratori, in grado di dare un lavoro che, assicuro, regala gratificazioni e consente di esprimere la propria creatività".