Laboratorio di etica:. Vito Mancuso invita. Umberto Galimberti

Apertura straordinaria oggi dalle 17 alle 22 per la mostra ’Vertigo-Video Scenarios of Rapid Chances’, curata da Urs Stahel, che vede al Mast di via Speranza 29 artisti internazionali affrontare il tema delle mutazioni nella società, attraverso la videoarte. Ma oggi è anche il giorno di un nuovo appuntamento con il laboratorio di etica tenuto dal teologo Vito Mancuso, dedicato per questa sesta edizione al Super-Io, cioè l’istanza psichica che secondo il padre della psicoanalisi Sigmund Freud regola il comportamento e presiede alla coscienza morale.

Per il terzo incontro, oggi alle 18,30 nell’Auditorium del Mast, Mancuso ha scelto di incontrare Umberto Galimberti. La domanda di fondo che governa questo ciclo di lezioni resta la stessa: che cosa muove oggi le nostre azioni? Esistono ancora valori ideali verso cui tendiamo tutti o invece la società di oggi è mossa solo dalla convenienza personale?

Ospite di questo incontro è appunto il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, a lui spetterà aprire con un intervento a tema per poi discorrerne e approfondire con Mancuso che, attraverso domande e sottolineature, offrirà una riflessione su quanto emerso. Galimberti è un filosofo, psicoanalista e docente universitario italiano. Compiuti gli studi di filosofia e psicologia, è attualmente professore ordinario di filosofia della storia presso l’Università di Venezia. Gli ultimi suoi lavori sono ’Le parole di Gesù’ (2023) e ’L’etica del viandante’ (2023).