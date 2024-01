Laboratorio Esg Marche, l’accordo

"Laboratorio Esg Marche - Environmental Social Governance" è il progetto di Intesa Sanpaolo, Confindustria Macerata e Fondazione Marche per la promozione di progetti e temi di impatto sociale, legati all’innovazione e all’inclusione con azioni di accompagnamento delle pmi, per migliorare il profilo di sostenibilità delle imprese supportando la transizione verso obiettivi inclusivi e gli investimenti in progetti di economia sostenibile, digitale e circolare. Ieri, a presentare il nuovo importante strumento per lo sviluppo delle imprese regionali di ogni dimensione hanno provveduto Paolo Ceci, presidente Piccola Industria Confindustria Macerata, Mario Pesaresi, presidente Fondazione Marche, Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo e Massimiano Tellini, responsabile Circular Economy Intesa Sanpaolo Innovation Center.

I laboratori Esg sono un importante punto di riferimento territoriale per le pmi che ambiscono a migliorare il proprio profilo di sostenibilità e rientrano nel più ampio piano di supporto del gruppo Intesa Sanpaolo agli investimenti legati al Pnrr. I laboratori puntano al massimo coinvolgimento del capitale umano delle imprese e promuovono inoltre la collaborazione con startup innovative e la trasformazione digitale. "L’avvio del Laboratorio Esg Marche è strategico per dare supporto alle pmi della regione affinché raggiungano gli obiettivi di sostenibilità indispensabili allo sviluppo del proprio business", ha detto Florio, mentre Ceci ha sottolineato come "il laboratorio Esg si inserisce nel percorso verso la sostenibilità già intrapreso da alcuni anni dalla nostra associazione con progetti dedicati in particolare all’economia circolare ed alla transizione green in collaborazione con l’Università degli Studi di Camerino ed Enea". "Con questa iniziativa Fondazione Marche rinnova il suo impegno per promuovere l’innovazione sul territorio marchigiano – ha aggiunto Pesaresi –, rilanciato nel 2021 con la fondazione dell’acceleratore di startup AC75 SA".

