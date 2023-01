Laboratorio per film-maker La Mediateca apre le porte

Giovani film-maker in Mediateca a San Lazzaro. Parte il laboratorio gratuito con introduzione all’ideazione di un prodotto audiovisivo rivolto ai ragazzi. Tre appuntamenti in Mediateca da domani alle 17 alla Mediateca di via Caselle. Il laboratorio gratuito è rivolto a ragazzi e ragazze suddiviso in tre incontri pomeridiani ed uno conclusivo aperto al pubblico in Mediateca. Con la supervisione di Elisa Mandelli esperta formatrice in ambito cinematografico e Martina De Polo regista film-maker, i ragazzi saranno accompagnati durante un percorso di ideazione ed elaborazione del loro prodotto audiovisivo, come se dovessero veramente produrlo. Ogni piccolo autore e autrice penserà ad un prodotto che intende realizzare, produrrà un breve dossier che lo racconti e successivamente realizzerà il suo pitch, che verrà ripreso con attrezzatura professionale. Il progetto si conclude con la realizzazione di piccoli video che verranno poi proiettati in un incontro pubblico. Gli spettatori potranno porre delle domande agli autori e valutare il lavoro che più interessa votando quello che vorrebbero vedere realizzato. Nei vari incontri del laboratorio verranno affrontati i seguenti temi: strumenti di analisi del prodotto audiovisivo, progettazione del prodotto audiovisivo, preparazione al pitch e riprese, restituzione al pubblico dei risultati del progetto. Per info 351-6725281.