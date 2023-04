Laboratorio per scrivere testi di canzoni

Ha fatto tappa a Persiceto la Fondazione Bottega Finzioni per un laboratorio di scrittura di testi di canzoni gratuito rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni. Gli incontri in programma nella biblioteca comunale Giulio Cesare Croce oggi e il 19 aprile, dalle 15 alle 18,30. Il laboratorio, guidato da Renato Billi, prevede varie esercitazioni per avvicinare quest’arte, intervallate da brevi lezioni teoriche sull’uso delle rime, i punti chiave di una canzone e l’analisi di testi attraverso gli ascolti di celebri brani italiani. Anche i partecipanti potranno proporre i loro brani preferiti e analizzarli assieme al docente, esprimere i loro gusti musicali e sentirsi stimolati a un libero confronto. Il laboratorio fa parte del progetto ‘Il giorno di domani’, azione collettiva di artisti per l’infanzia e l’adolescenza, finanziato dal Fse (Fondo sociale europeo).