Labs Contemporary e P420: mostre al via

Nella ripresa della stagione artistica bolognese emergono due mostre in cui il gallerista decide di esporsi anche come curatore. Mette particolarmente al centro la sua ricerca in giro per il mondo tra fiere e studi, che è poi il lavoro primario di un gallerista, e apre le porte ad artisti mai esposti ma in linea con la propria filosofia che cerca nuovi fronti da indagare per ampliare gli orizzonti fuori dalla storicizzazione.

Alla P420 di via Azzo Gardino 9 fino al 15 novembre What the Eye Brought Back è una mostra che nasce dalla memoria di incontri significativi che i fondatori Alessandro Pasotti e Fabrizio Padovani hanno avuto, riemersi come frammenti di un archivio personale. Gli artisti sono selezionati in base al concetto di "opacità", "citando Edouard Glissant", per cui "ciò che incontriamo non è mai completamente trasparente ma conserva la sua irriducibilità, invitando così a una relazione che non cerca la semplice decifrazione". L’esposizione rappresenta dunque il tentativo di ricostruire una geografia visiva fatta di visioni che si riattivano a distanza, di immagini che migrano da un contesto all’altro, portando con sé memorie, desideri e sottili tensioni. Gli artisti in mostra sono Hamra Abbas, Majd Abdel Hamid, Maha Ahmed, Edgar Calel, Leonardo Devito, Bekhbaatar Enkhtur, He Xiangyu, Khaled Jarada (di Gaza City), Xian Kim, Iva Lulashi, Brett Charles Seiler. Uno più interessante dell’altro, con uso di tecniche e ricerche davvero potenti. Info: P420.it

Se alla P420 si parla di Quello che l’occhio ha riportato indietro, alla Labs Contemporary Art di via Santo Stefano 38 il tema è People I Know ovvero Persone che conosco, con cui il gallerista Alessandro Luppi fino al primo novembre crea la mostra collettiva con propria curatela, che riunisce i lavori di Lucia Cristiani (1991, Milano), Finja Sander (1996, Hildesheim) ed Elisabeth Sonneck (1962, Bünde). Tre artiste di generazioni e linguaggi differenti, accomunate dall’attenzione al rapporto tra corpo, materia e spazio, chiamate a intrecciare pratiche installative, performative, pittoriche e scultoree in un dialogo aperto e stratificato. Elisabeth Sonneck, attiva a Berlino dal 2001, sviluppa una pratica pittorica e installativa incentrata su lunghi rotoli di carta ed elementi di recupero. Le sue opere, spesso site-specific, trasformano lo spazio in campo cromatico, innescando una percezione immersiva e in continua variazione. Finja Sander, vincitrice dell’UdK Berlin Art Award 2023, utilizza il corpo come catalizzatore e strumento performativo. Lucia Cristiani, tra Milano e Sarajevo, concentra la propria pratica sulla relazione tra paesaggio, memoria e identità. labsgallery.it

Benedetta Cucci