L’Accademia apre alla città e rifà il teatro

L’esordio nel mondo del fumetto di Giovanni Lindo Ferretti, fondatore di CCCP tornati recentemente sui palchi d’Italia e CSI tra i vari progetti, non poteva che passare dall’Accademia di Belle Arti, ormai ’place to be’ della città. Ferretti non è diventato un fumettista, ma la sua storia è stata trasformata in tavole illustrate dal fanese Michele Petrucci per il graphic novel ’Tanno’ edito da saldaPress, che racconta Ferretti e il suo un mondo interiore attraverso il suo rapporto con il cavallo Tanno con cui è cresciuto. Autore e protagonista saranno domani in Accademia alle 17 con Otto Gabos e Enrico Fornaroli, il nuovo (di nuovo, perché ha già avuto due mandati in passato) direttore dell’istituzione bolognese – dove insegna storia del fumetto – dal primo novembre, quando è succeduto a Cristina Francucci.

Enrico Fornaroli, l’Accademia è ormai nella mappa cittadina dei posti importanti dove presentare iniziative."Ho sempre creduto in questa possibilità di apertura dell’Accademia. Noi abbiamo tanti corsi, tanti studenti che in cinque anni cercano di portare avanti il loro percorso di maturazione artistica e quindi mi è sempre parso interessante, quando possibile, riuscire a intercettare occasioni da condividere con loro e con la città intera. Da questo è nata una sorta di consuetudine. Naturalmente non possiamo dire di sì a tutti, ma se esce un graphic novel, se c’è la possibilità di presentare il film su Dalla come è avvenuto ieri mattina o se passa un artista come David Tremlett, perché non portare le persone qui a incontrare gli studenti?"

Per un artista consolidato, quanto è importante avere a disposizione una platea di studenti attenti e interessati?"È vero, ho potuto constatare la grande gratificazione che molti hanno quando possono confrontarsi con una platea di giovani che stanno studiando, magari affrontando per la prima volta un autore, un lavoro. È un modo per uscire da una consuetudine di presentazione, qui si entra in una dimensione davvero unica. Quando abbiamo presentato la nuova edizione di ’Fuochi’ di Lorenzo Mattotti si sentiva che lui era preso dal raccontarsi a dei giovani potenziali nuovi autori".

Lei è al suo terzo mandato, come riabbraccia l’Accademia, che nel frattempo ha riacquistato degli spazi rinnovati?"Sento la responsabilità di gestire il nuovo nel miglior modo possibile, con contenuti e organizzazione, nello specifico l’ala Irnerio completamente rigenerata. Poi ci è arrivato un finanziamento di quasi 10 milioni per la ristrutturazione e la riqualificazione del nostro teatro il cui cantiere potrebbe essere aperto nel 2026".

Che destinazione avrà?"Il progetto del teatro, che dal Duemila abbiamo riacquisito, prevede un uso misto tra luogo di rappresentazione e laboratorio per la formazione per il corso di Scenografia. La scuola di scenografia con la magistrale di Teatro lirico collabora con i teatri da tempo, e in autunno realizzerà le scenografie e i costumi per ’La Bella dormiente’ di Respighi perché sarà una coproduzione con il Conservatorio e il Teatro Comunale".

Benedetta Cucci