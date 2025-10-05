L’Accademia della Cucina premia la storica macelleria Malferrari

La Delegazione di Bologna San Luca dell’Accademia Italiana della Cucina, ha consegnato il Premio Massimo Alberini alla macelleria Malferrari di Castiglione dei Pepoli, custode della tradizione di un territorio. L’Accademia Italiana della Cucina, Fondata nel 1953 a Milano da Orio Vergani, con un gruppo di qualificati esponenti della cultura, dell’industria e del giornalismo, dal 2003 Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana, di cui promuove e favorisce il miglioramento in Italia e all’estero. L’incontro si è svolto presso il Ristorante il Bruschino di Castiglione dei Pepoli. La macelleria Malferrari, oggi gestita dalla Signora Cristina, nel 2024 ha compiuto 70 anni di attività ed è iscritta nel registro delle botteghe storiche di Bologna e provincia.

Il diploma dell’Accademia è stato consegnato dal Delegato Atos Cavazza; tale riconoscimento è assegnato a nome della Delegazione, a quegli esercizi commerciali o attività artigianali che, da lungo tempo, offrono alimenti di produzione propria, lavorati con ingredienti di qualità eccellente e tecniche rispettose della tradizione del territorio, del codice etico e delle normative vigenti. Tutti requisiti individuati nel lavoro della macelleria Malferrari.