L’Accademia Filarmonica riporta in città l’Orchestra Mozart

Torna in città l’Orchestra Mozart, diretta dal Maestro Daniele Gatti, con l’Accademia Filarmonica che inaugura l’anno con un concerto dedicato a Mozart. L’appuntamento è stasera alle 20,30, all’auditorium Manzoni. L’Orchestra porterà a Bologna un programma dedicato alle ultime tre sinfonie del grande salisburghese. Si comincia con la Sinfonia n. 39 in Mi bemolle maggiore K 543, la Sinfonia n. 40 in Sol minore K 550 e la Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551, Jupiter.

Dopo una prima parte del 2025 dedicata a Mozart, compositore particolarmente caro all’Accademia Filarmonica, l’Orchestra tornerà a dicembre con un secondo appuntamento, focalizzato sulla realizzazione del progetto proposto nel 2020, poi rinviato a causa dell’emergenza Covid, che finalmente potrà essere portato in scena: il concerto metterà a confronto uno dei massimi maestri del classicismo e grandi autori del neoclassicismo novecentesco, che seppero conciliare modernità e tradizione, creando così un parallelo tra classico e neoclassico. Il programma prevede musiche di tre grandi compositori: Igor Stravinskij, con la Sinfonia in Do, Franz Joseph Haydn, con la Sinfonia n. 92 in Sol maggiore “Oxford”, e Sergej Prokofiev con la sua Sinfonia n. 1 in Re maggiore, op. 25 “Sinfonia classica”.