L’Accademia italiana della cucina brinda alla nuova avventura dello chef bielorusso Galuzin

Un brindisi a una nuova avventura imprenditoriale nel mondo dell’enogastronomia. La delegazione castellana dell’Accademia Italiana della Cucina per la prima conviviale dell’anno ha fatto una scelta aderente a uno dei principi fondanti della stessa accademia: scoprire le nuove realtà sul proprio territorio di competenza. Ebbene, il gennaio degli accademici è così cominciato da UinaUino by Dmitri, l’enoteca-ristorante che l’ex chef del Gastarea di viale Terme ha rilevato a dicembre del 2024. Nel locale che aveva visto muovere i suoi primi passi a metà dello scorso decennio, prima appunto del passaggio al Gastarea, Dmitri Galuzin ha (ri)portato la sua cucina, impreziosita dal bagaglio d’esperienza che lo chef bielorusso ha messo assieme nell’ultimo decennio.

Nel menù scelto per la conviviale dell’Accademia Dmitri ha riassunto la sua idea di cucina che abbina tradizione e innovazione, esordendo con una "Cipolla al camino" che richiama alla cottura della cipolla alla brace, ripiena di formaggio e impreziosita scenograficamente dall’ardere del rosmarino sul fondo del piatto che ricorda, appunto, la cottura al camino. Proseguita con un sontuoso "Risotto al radicchio con mostarda di radicchio e squacquerone" e poi con un saporito "Cannellone ripieno di coppone arrosto, besciamella al tartufo nero e rucola", per il secondo piatto lo chef, restando sulla tradizione, ha proposto un maialino con un’interessante marinatura al gin, abbinato a cavolo nero e a una salsa al miele.

La serata ha avuto come indiscussi protagonisti in abbinamento ai piatti i vini della cantina imolese Zuffa, tutti rigorosamente biologici, figli della produzione di una cantina giunta ormai alla quinta generazione. L’Historia Dry Rosé ha accompagnato l’antipasto e i due primi, mentre il sangiovese "L’Aleaugust Cru" ha sposato il maialino e il "Mustum Uvae" la tenerina in chiusura della cena. L’Accademia a febbraio tornerà a sedersi a tavola per il secondo appuntamento dell’anno, mentre il Delegato Andrea Stanzani e i suoi consiglieri hanno già deciso che quest’anno assegneranno il premio ‘Buona cucina’ allo storico ‘Arlecchino’.

Claudio Bolognesi