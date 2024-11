L’Accademia italiana della cucina incorona il Forno di Calzolari

Un premio speciale, che arriva direttamente dall’Accademia Italiana della Cucina, per il Forno Calzolari di Monghidoro. Nei giorni scorsi la delegazione di Bologna dell’Accademia ha consegnato il premio "Massimo Alberghini" al Forno di Calzolari nella prima storica sede di Monghidoro. Come si legge sulla pergamena di riconoscimento, "il premio è assegnato a quegli esercizi commerciali o attività artigianali che, da lungo tempo, offrono alimenti di produzione propria, lavorati con ingredienti di qualità eccellente e tecniche rispettose della tradizione del territorio, del codice etico e delle norme vigenti". Grande la soddisfazione di Matteo Calzolari, della sua famiglia e di tutti i collaboratori del forno per aver ricevuto questo a conferma che la strada che hanno iniziato a percorrere già da molti anni va nella direzione giusta.

L’Accademia Italiana della Cucina dal 2003 rappresenta una vera e propria Istituzione culturale con lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana, di cui promuove e favorisce il miglioramento e la promozione. "Ho partecipato con piacere alla consegna del premio Massimo Alberghini a una storica attività artigianale del nostro comune come quella del Forno Di Calzolari, attività che ha saputo innovarsi, pur mantenendo un legame profondo e indissolubile con Monghidoro", ha dichiarato il sindaco Barbara Panzacchi.

z. p.