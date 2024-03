L’accoglienza libera la società dal pregiudizio

La nostra scuola ha ospitato Jakub, un ragazzo del Ghana, che dal 2011 vive a Bologna, dove studia e lavora come educatore sociale. Lo abbiamo intervistato per farci raccontare la sua storia.

Jakub, perché hai lasciato il tuo paese?

"Nel 2010, prima di arrivare in Italia, sono andato in Libia per motivi economici. La mia famiglia è povera ed io volevo andare a scuola, ma prima dovevo guadagnare dei soldi e si diceva che in Libia c’era lavoro".

Ci racconti il tuo viaggio per il deserto?

"Ho viaggiato con tre amici su un camion che trasportava circa 150 persone. I bagagli erano di sotto assieme ai bidoni d’acqua. Per proteggerci dal sole e dalla sabbia, in testa indossavamo i turbanti. Mangiavamo biscotti, arachidi, cibi secchi. Si partiva al mattino presto e ci si fermava al tramonto. Avevamo portato con noi molti litri di benzina ed ogni tanto si interrompeva il tragitto per fare rifornimento. Durante il viaggio ho avuto molta paura: ero un clandestino e temevo le dogane che mi avrebbero potuto rispedire in Ghana".

Quando ti sei imbarcato per l’Italia?

"Nel 2011, quando in Libia è scoppiata la guerra civile. Sono partito su una nave a tre piani assieme a 750 persone e lo scafista non è un professionista ma è scelto tra i viaggiatori. Il prezzo del viaggio varia a seconda che tu sia solo o in compagnia, e dal momento di acquisto. Arrivato a Lampedusa, sono stato condotto in un Centro di accoglienza a Bologna".

I tuoi genitori erano preoccupati?

"A loro non avevo detto nulla e non potevo avvisarli perché non avevo né soldi né telefono. Un venerdì, in Montagnola, ho incontrato una signora del Ghana che mi ha offerto un Kebab e una coca-cola, e poi mi ha fatto chiamare la mia mamma che, sentendomi, si è commossa. Ora la sento sempre".

Come ti trovi a Bologna e cosa ti manca del tuo paese?

"All’inizio è stato difficile ambientarmi ma col tempo sono riuscito a costruirmi una vita dignitosa. Studio Scienze dell’educazione e faccio l’Operatore sociale per minori e stranieri non accompagnati. Ho acquistato nuove abitudini ma non ho dimenticato gli usi e costumi del mio paese".

In redazione le studentesse e gli studenti della Classe 3D delle scuole medie Guido Reni: Bernardi Francesco, Caridei Anna, Cervino Clarissa, Chiccoli Vittoria, Fabian Raiza, Gavella Martina, Gbadamassi Bryan, Gori Davide, Mahmood Anees, Mantovani Filippo, Mariani Carolina, Molinari Olimpia, Pelegreffi Pietro, Piccaluga Alessandro, Plaka Analia, Russo Alessandro, Sarti Gianmaria, Silvestrini Samuele, Tabor Marco, Taglieri Niccolò, Talarico Samuele, Vitali Roberto. E le Prof.sse. Linda Antonacci, Anna L. Lucchi