L’accoglienza nel Bolognese Seimila i profughi dall’Ucraina

Sono circa seimila i rifugiati ucraini arrivati sotto le Due Torri e nei comuni della provincia, dall’inizio del conflitto (il 24 febbraio 2022) alla fine dello scorso anno. E’ l’ultimo dato fornito dalle istituzioni anche se viene specificato che non tutti sono rimasti nel Bolognese: in tanti hanno scelto altre regioni o addirittura altri Paesi europei.

Per quanto riguarda i finanziamenti per l’accoglienza e l’assistenza dei rifugiati, il dato disponibile è quello complessivo fornito dalla Regione, che riguarda quindi tutto il territorio emiliano-romagnolo.

Il bilancio sull’accoglienza è stato presentato un paio di settimane fa, alla Commissione assembleare, dall’assessora regionale alla Cooperazione internazionale allo sviluppo, Barbara Lori.

Tanti gli interventi in campo sanitario e sociale, come illustra, oltre alla raccolta fondi promossa dalla stessa Regione che ha già superato due milioni e 260mila euro. Una risposta all’emergenza (oltre agli stanziamenti governativi) con il primo bando regionale per il sostegno umanitario il 7 marzo 2022, a cui ha fatto seguito la legge di iniziativa della giunta approvata dall’Aula di viale Aldo Moro nell’aprile 2022, che ha permesso di intervenire formalmente per utilizzare le risorse pervenute attraverso la raccolta fondi. I progetti finanziati: otto per un totale di circa 250mila euro quelli avviati con il primo avviso del 7 marzo 2022. Un sostegno partito subito con la prima ondata di profughi volto a ricostruire il benessere psicologico delle vittime del conflitto, in particolare delle fasce vulnerabili come donne, bambini e persone con bisogni speciali: questi gli ambiti di intervento effettuati da ong, onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali ed enti locali emiliano-romagnoli.

Poi si sono altri otto progetti finanziati con circa 600mila euro, grazie a un bando rivolto a ong, associazioni del terzo settore e agli enti locali: sostegno umanitario, sanitario e psicologico di donne, anziani, disabili e bambini sfollati in Ucraina o in transito nelle principali città ucraine verso i confini per fuggire dalla guerra. Oltre ottomila bambini sono stati accolti nei centri estivi regionali grazie a un contributo di 500mila euro. Altri 42 progetti per un totale di 517mila euro per la mensa a scuola, sport e attività culturali. Da non dimenticare che tanti sono stati anche gli aiuti arrivati da privati cittadini e imprese del territorio.

m.ras.