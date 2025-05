L’acconto della Tari scade a fine mese

Per l’anno in corso la Tariffa rifiuti verrà riscossa dal Comune di Persiceto attraverso due emissioni, ciascuna con scadenza unica. Lo segnala l’amministrazione. Nei prossimi giorni gli utenti riceveranno per posta la fattura relativa alla prima rata di acconto, che dovrà essere corrisposta entro il 31 maggio.

L’importo dovuto per il 2025, precisa il Comune, viene determinato secondo alcune modalità: la prima rata di acconto è stata calcolata considerando la situazione dell’utenza al momento dell’emissione e applicando il 50% delle quote tariffarie deliberate per l’anno 2024. E comprende anche conguagli e servizi a pagamento relativi al 2024.

La seconda rata, con scadenza 30 novembre, verrà calcolata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2025, al netto della quota relativa all’anno in corso già tariffata nella prima rata.

Per maggiori informazioni si può consultare il link nel sito del Comune ‘Che cos’è la Tariffa corrispettiva puntuale?’, oppure è possibile contattare Geovest via mail scrivendo a info@geovest.it.