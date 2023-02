L’Aci contro il piano luci "Maggiori rischi in strada"

"Il piano del Comune è una contraddizione. Va fermato".

Federico Bendinelli, presidente dell’Automobile club di Bologna e componente del comitato esecutivo dell’Aci nazionale, definisce così il provvedimento sperimentale di Palazzo d’Accursio che prevede di spegnere le luci per 13 minuti in più al giorno e ridurre l’intensità delle lampade la sera e la notte sulle strade e nei parchi.

Perché parla di contraddizione?

"Non capisco il nesso. Da una parte l’amministrazione, giustamente, è in prima linea per evitare gli incidenti, tant’è che ha addirittura esagerato pensando di farci andare a 30 all’ora in tutta la città, dall’altra abbassa le luci nelle strade peggiorando, di fatto, la sicurezza di automobilisti e ciclisti".

Quali potrebbero essere gli effetti di questa sperimentazione?

"Siamo tutti molto preoccupati. La notte, si sa, la circolazione stradale è più delicata. Già oggi diverse vie non sono abbastanza illuminate. E questo è un rischio per chi guida le auto, ma anche per chi va in bicicletta la sera che, stando ai nostri dati, nel 90 per cento dei casi gira senza luce. Senza contare i tanti rischi per i pedoni, in giro di notte, anche se attraversano sulle strisce pedonali. Il rischio, di notte, in certe zone, con poca luce, è di non vederli".

L’amministrazione rassicura, confidando che con le lampade a led, che rappresentano il 70% dei corpi illuminanti in città, l’effetto di una riduzione della luminosità non sia evidente.

"Non entro nel tecnico, ma credo che in generale l’amministrazione abbia sbagliato proprio a proporre questa sperimentazione. Non fa bene alla città, soprattutto considerando alcune zone non sufficientemente illuminate già prima dell’entrata in vigore del piano comunale. Per questo credo che si dovrebbe fare il contrario: aumentare la luminosità".

Le opposizioni sono sul piede di guerra. E Fratelli d’Italia ha lanciato una raccolta firme per stoppare il taglio delle luci. Firmerà l’appello anche lei?

"Penso si tratti di una giusta inziativa alla quale aderirò. Quando ci troviamo di fronte a proposte che vanno nella direzione di fare il bene della città, vanno sostenute al di là delle convinzioni e dei posizionamenti politici".

Al netto delle convinzioni politiche, lei ha più volte attaccato il Comune anche in merito alla Città 30. Resta convinto?

"Eccome. Il limite a 30 all’ora, in tutta la città, è eccessivo. Non a caso una città come Milano ha già fatto marcia indietro".

Rosalba Carbutti