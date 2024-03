L’Acli contro l’indifferenza ’Non c’è pace senza giustizia’

Portare il dolore che abita negli occhi dei bambini palestinesi dalle stanze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli alla coscienza della gente. Forse questo è uno dei pochi modi per porre fine al conflitto che si sta combattendo a Gaza e in ogni caso è un forte stimolo per non cedere all’indifferenza e impegnarsi per la pace. Cosa che ha fatto l’Acli di Bologna con la presidente Chiara Pazzaglia e il suo storico esponente Filippo Diaco che, organizzando l’interno del convegno ’Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono’ non hanno descritto solo una Palestina lontana con le voci di padre Ibrahim Faltas, vicario della custodia della Terra Santa, e gli inviati di guerra Roberto Cetera e Nello Scavo, ma anche quella vicina attraverso Anselmo Campana, direttore del Rizzoli, e Caterina Guerra, caposala del reparto pediatrico, che hanno raccontato la loro esperienza con i giovani palestinesi che sono ricoverati qui a Bologna. "Quello che Hamas ha fatto il 7 ottobre – ha spiegato il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi – è terribile, non ha giustificazioni e va condannato. Con altrettanta fermezza bisogna dire che la giustizia non è mai vendetta e la reazione di Israele è spropositata. Il terrorismo non lo si sconfigge con una guerra, anzi la guerra lo alimenta perchè è sempre fonte di rabbia e mai di pace".