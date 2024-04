L’acqua della centrale portata via dalle autobotti

CAMUGNANO (Bologna)

Anche la salute del lago messa a rischio dalla tragedia. Arpae ed Hera sono state incaricate di effettuare prelievi per monitorarne la situazione dell’acqua, dove si teme possano essere finiti oli e carburanti. L’acqua inquinata è invece estratta dalla centrale e immessa in autobotti, che la portano via per smaltirla in altre località, anche fuori regione. "Abbiamo effettuato tre monitoraggi d’acqua, sia nel sito che nel lago – spiega l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo –. Nei campioni prelevati all’interno della centrale è stata trovata una forte concentrazione di idrocarburi, mentre i prelievi nella zona subito fuori dalla centrale hanno mostrato una presenza non significativa di sostanze inquinanti, forse legata anche alle operazioni messe in atto dai soccorritori nelle prime fasi dell’emergenza. Al centro del lago la situazione è risultata nella norma". Anche da Hera arrivano informazioni rassicuranti. Dagli accertamenti fatti negli impianti di potabilizzazione dell’acqua non è emersa la presenza di agenti inquinanti.