L’acqua e le sue forme: le foto in Sala d’Ercole

Taglio del nastro martedì 11 alle 17 in Sala d’Ercole a Palazzo d’Accursio per la mostra fotografica ’Le voci dell’acqua’ che proseguirà poi fino al 25. Realizzata dal Circolo fotografico Petroniano, racconta l’oro blu in tutte le sue declinazioni, da risorsa fondamentale per la vita, alle guerre per appropriarsene fino all’inquinamento. La mostra è divisa in quattro sezioni: ’La bellezza dell’acqua’, ’L’acqua come risorsa’, ’L’acqua malata’ e ’Paesaggi d’acqua’. È un percorso locale e globale per sensibilizzare sulla necessità di un cambio di passo nello sfruttamento di questa risorsa.