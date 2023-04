L’acqua è oro Troppi sprechi nella rete idrica

Se si parla di possibili riduzione di prezzo che possono incidere sui consumi primari ovviamente i cittadini sono contenti. L’acqua? Certo si può fare, ma oggi il vero problema sono gas ed energia elettrica. Faticosamente per il primo siamo riusciti a svincolarci quasi del tutto dalla Russia, mentre anche il costo dell’energia elettrica sta calando anche del 40-50%. Il problema vero dell’acqua oggi è la siccità. Regioni ad alto tasso di agricoltura come l’Emilia Romagna ne risentono in modo particolare. Anche in agricoltura bisogna adottare sistemi come la realizzazione di nuovi invasi per la raccolta dell’acqua piovana. E bisogna rimediare anche allo spreco della rete idrica che perde una quantità inaccettabile di liquido perché obsoleta e piena di falle. In Italia sprechiamo 104.000 litri di acqua al secondo. Ben 9 miliardi di litri al giorno. Lo spreco è pari al 42% dell’acqua che scorre lungo i 500.000 km di acquedotti. In Emilia-Romagna i consumi complessivi sono di circa 1.400 milioni di metri cubi all’anno. Il fabbisogno viene coperto per il 68% da acque superficiali e per il restante 32% da acque di falda. Il fabbisogno giornaliero per abitante è circa 250 litri. La Regione agisce attraverso una serie di misure per il contenimento dei consumi: la politica tariffaria premiante il risparmio; l’installazione di contatori per ogni utenza; dispositivi di risparmio. Poi ognuno di noi deve usare il buonsenso.

