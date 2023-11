L’acqua Tinnea riparte da Sibilla: "A gennaio via alla produzione"

Il ‘signore’ delle acque è tornato alla fonte. L’imprenditore Rino Mini, per tanti anni patron di Galvanina, storico gruppo riminese che produce acqua minerale e bevande, è pronto a riaprire i rubinetti della fonte Tinnea. Mini, che ha ceduto nel 2019 le quote di maggioranza della Galvanina al fondo americano Riverside (un affare da 80 milioni), si è aggiudicato all’asta lo stabilimento di acqua Tinnea a Montefortino (Fermo). Un altro marchio storico, quello di Tinnea, il cui stabilimento era chiuso da sette anni a causa dei guai finanziari della precedente gestione. Dopo il fallimento dell’azienda, più volte il sito è andato all’asta. Mini ha aspettato che il prezzo scendesse, e poi ha piazzato l’offerta vincente assicurandosi la fonte, lo stabilimento e anche un terreno adiacente per poco meno di un milione di euro.

Quando ripartirà la produzione?

"Stiamo lavorando per riprendere l’attività a partire da gennaio. È un progetto ambizioso, anche per le caratteristiche che avranno lo stabilimento, dopo gli interventi di riqualificazione, e la produzione. Prevediamo un investimento molto importante".

Di che cifre stiamo parlando?

"Almeno 25 milioni di euro nel primi dodici mesi di attività, ma arriveremo a 35 milioni nei tre anni successivi".

Produrrà solo acqua o anche bibite?

"Il nostro piano prevede anche la produzione di bevande biologiche e di succhi di frutta, sempre bio. Ci rivolgeremo non soltanto al mercato italiano: i nostri prodotti saranno esportati in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti. L’acqua della fonte Tinnea è di grande qualità: siamo nei monti Sibillini, in un contesto ambientale meraviglioso. E infatti la chiameremo acqua Sibilla".

Cosa l’ha spinta a tornare nel settore delle acque minerali? Dopo la cessione di Galvanina lei si è tuffato nel mondo della ristorazione, aprendo vari locali tra Rimini, Santarcangelo e San Marino, anche se attualmente alcuni sono chiusi.

"Il progetto per i ristoranti va avanti, ma il mondo delle acque minerali è quello in cui sono cresciuto. Ho atteso il momento e l’occasione giusta. Quando ho ceduto Galvanina nel 2019 dovevo rispettare, per contratto, un periodo di non concorrenza nel settore. Quel periodo è passato, e quando si è presentata la possibilità di acquisire la fonte Tinnea mi sono fatto avanti".

Lo stabilimento è chiuso da anni: una sfida che parte in salita?

"Il sito va sistemato e riqualificato, ma ha un potenziale enorme. Abbiamo grandi progetti: diventerà uno stabilimento modello e decisamente green con pannelli fotovoltaici, tecnologie all’avanguardia per l’ecosostenibilità e il risparmio energetico, uso della fitoterapia. E ai dipendenti che vivono vicino vorremmo dare in uso auto elettriche, per non inquinare".

A quante persone darà lavoro?

"Arriveremo a 40 dipendenti nel giro di due anni. Non sarò solo a gestire l’azienda. Con me ci sarà anche mio figlio, che sta ultimando gli studi".