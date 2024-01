"‘Lacrima party’: i ragazzi ballano piangendo"

"La socialità è fondamentale per creare cose belle". È il mantra di Alberto, Andrea e Ivan, i tre ragazzi emiliano-romagnoli organizzatori e ideatori dei Lacrima party: la festa indie nata prima nel 2018 e ripartita poi tra il 2021 e il 2022. Alberto, lughese, e Ivan, bolognese, si occupano dello show e dei dj set. Andrea è di Imola e all’interno dell’organizzazione si occupa dei video, delle foto e dei social. "In ogni caso ci confrontiamo su tutto", aggiunge lo stesso Andrea. L’ultimo party si è tenuto proprio ieri, al Qubò, mentre i prossimi saranno il 20 al Dumbo e il 25 ancora al Qubò.

L’obiettivo delle serate, che hanno cambiato il modo di intendere la discoteca, è quello di far capire ai ragazzi e alle ragazze che entrano a una serata targata Lacrima che "piangere ballando" – come recita lo slogan – tra una canzone triste e l’altra non solo è possibile, ma è anche divertente. "Dalle prime serate al Millenium a novembre 2021, quando le capienze erano limitate e c’erano le mascherine, passando per lo Chalet dei Giardini Margherita a inizio 2022 e al mare in estate. Ora il nostro clima familiare ci differenzia", ricorda Alberto.

"I limiti imposti dal Covid hanno contribuito a creare attesa per la serata e quando siamo ripartiti al 100% abbiamo avuto un successo inaspettato, fino ad arrivare a migliaia di presenze ai nostri party", aggiunge Ivan. "Non abbiamo inventato nulla, ma abbiamo azzeccato il tempo. La cosa diversa di Lacrima è stata la ‘linea show’ della serata", parla Andrea. Gli fa eco Alberto: "Durante il progetto del 2018 eravamo convinti di essere perfetti, in quel periodo però il pubblico non era pronto. La carta vincente, oltre alla passione comune per la musica, è stata l’esperienza nella logistica. In passato ho avuto altri format in cui ho commesso degli errori, che in ‘Lacrima’ abbiamo aggiustato". La moda e lo stile su cui si basa lo show è l’ondata ‘indie’ partita nel 2015, che oltre ad essere un genere musicale è un vero e proprio modo di vivere. Una cultura che vede il suo completamento nelle nottate organizzate dal tridente emiliano-romagnolo: "Durante la pandemia è nata una nuova generazione di ragazzi e ragazze che ora, grazie a noi, ha trovato in discoteca un’estensione della propria cameretta", afferma Ivan.

A Bologna c’è bisogno di Lacrima. Non è un caso che il ‘party’ sia nato in una città con una grande tradizione cantautorale. Dove le bellezze della città, l’Università e l’apertura a diverse culture presenti sul territorio favoriscono il genere, che qui è molto apprezzato. "Noi abbiamo un approccio comunicativo che è molto legato a Bologna. Siamo dei ‘regaz’, come lo è chi viene alle nostre serate", replica Ivan. Non c’è da stupirsi che questa cultura sia cresciuta a macchia d’olio anche in luoghi della Regione come la riviera romagnola, Imola, Ravenna e Cesena: "Essere di Bologna ti qualifica, noi abbiamo riflesso la fama della città in termini artistici e culturali. Persino quando andiamo a Catania troviamo gente che ci parla di Bologna", chiarisce Andrea.

Tra le loro serate, le più belle secondo i tre promoter sono due. La prima è la data al Dumbo la notte del 24 aprile dello scorso anno, in cui l’atmosfera della Festa della Liberazione – "che a Bologna è come Natale", secondo Ivan – ha contribuito al successo della giornata. La seconda è la notte di Capodanno 2024, "dove le persone che sono venute hanno vissuto uno show molto attivo". Per il futuro, l’augurio dei tre ragazzi è "che non manchi mai la creatività".