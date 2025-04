Lacrime all’addio di nonna Ileana. Sindaco e parroco: "Dolore enorme"

Chiesa gremita, un paese in lutto e ancora in apprensione ieri a Borgonuovo di Sasso Marconi dove si sono svolti i funerali di Ileana Gaspari, la 69enne prima vittima dell’incidente stradale accaduto venerdì scorso a Chiesa Nuova, sulla vecchia Bazzanese, dove convergono i confini comunali di Zola, Monte San Pietro e Valsamoggia. E c’erano quasi tutti i residenti del borgo nella chiesa dei santi Donnino e Sebastiano di via Moglio, a poca distanza dalla casa della vittima, dove il parroco don Massimo D’Abrosca ha celebrato il rito funebre della donna morta sul colpo per effetto dello schianto frontale avvenuto mentre era alla guida della sua Nissan Qashqai con a fianco il marito Mauro. Mentre nel sedile posteriore c’era il nipote di 10 anni che frequenta la scuola primaria di Zola, ferito in maniera grave e ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna.

Così ieri nel primo banco in chiesa davanti al feretro c’era il marito Mauro, le due figlie Silvia e Serena, e solo quattro dei cinque nipoti che in un istante hanno perso l’amata nonna, originaria di Lama Mocogno, punto di riferimento per tutta la famiglia. A dare voce alla costernazione dei presenti il parroco e il sindaco Roberto Parmeggiani, anche nella veste di scrittore di libri per l’infanzia, che al termine del rito, in accordo con la famiglia, ha preso la parola per spiegare ai presenti che "a un certo punto le nonne si addormentano. Alcune si addormentano mentre aspettano un principe azzurro che le svegli con un bacio per poi portarle sul loro cavallo bianco. Altre nonne invece si addormentano all’improvviso, lasciandoci un po’ sorpresi e pieni di domande. Come mai? Perché? Per quale motivo?".

Don Massimo ha ammesso che "è difficile salutare una persona che si ama e che non immaginavamo di vedere morire in circostanze come queste. Con uno strappo inspiegabile, con un dolore arrivato in un momento impensabile – ha detto nell’omelia –. Eppure il Signore è presente anche in quest’ora, qui con famigliari, parenti, amici". Fra i presenti anche tanti provenienti da Zola e in particolare da Ponte Ronca, dove abitava l’altra vittima dello stesso incidente, la dodicenne Melissa Cavallari, di cui si celebra il funerale oggi, alle 15, nell’abbazia di Zola.

Qui il sindaco ha proclamato il lutto cittadino vietando, durante il rito di congedo, comportamenti non consoni con il carattere della giornata, mentre gli edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz’asta per l’intera giornata.

Gabriele Mignardi