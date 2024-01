Lacrime e orrore nel video choc: "Ecco come Sandra è stata sfigurata"

Un pugno nello stomaco lungo un minuto e 42 secondi. Per la prima volta, Alessandra Matteuzzi è entrata nell’aula di tribunale in cui si giudica per omicidio pluriaggravato l’uomo che diceva di amarla e invece l’ha massacrata, Giovanni Padovani. ’Sandra’ è entrata nel modo più dirompente possibile, con un video proiettato dall’avvocato Chiara Rinaldi, parte civile per i nipoti di Sandra.

L’arringa è durata poco, venti minuti (lo stesso tempo, involontario e tragico parallelismo, "dell’agonia di Alessandra, che affogò nel suo sangue con il sapore della paura in bocca"). Ha scelto invece di proiettare il video. Commovente e atroce. Persino Padovani, che mentre la Procura narrava di come quella tragica sera "fingendo di avvicinarsi per controllarne le condizioni improvvisamente sferrava un calcio al volto della donna a terra, facendo schizzare il sangue tutt’intorno" non ha neppure alzato lo sguardo, ha guardato attento i fotogrammi. E alla fine, ha chiuso gli occhi.

Nei primi minuti, sulle note della canzone ’Nuvola’ scritta per Sandra dal suo amico dj Rame e Riky Cardelli, eccola ritratta in momenti spensierati e buffi: gioca a tombola con la famiglia, coccola i nipoti, abbraccia la mamma, si fa prendere in giro dalla sorella perché non riesce ad aprire il cassonetto dell’immondizia. Alessandra ride e scherza. È una ragazza normale. Poi, la musica si fa dura. Ecco un paio di foto con Padovani, in bianco e nero. Le successive immagini sono del viso di Sandra, sfigurato. Lei giace sul tavolo dell’autopsia, morta. L’urlo della sorella ha squarciato il silenzio terreo calato sull’aula. Padovani ha scosso la testa e mormorato "no".

"Alessandra non ha l’aura della vittima perfetta – chiosa l’avvocato Rinaldi –. Si è parlato del fatto che a 56 anni non avesse marito o figli, che vestisse in maniera discinta, postasse foto provocanti. Perché era libera. Ora però lei non può replicare, raccontare di quanto invece le piacessero il profumo alla vaniglia, la birra Corona bevuta dalla bottiglia, i rossetti Dior. Non potrà raccontarvi di essersi innamorata di un ragazzo che l’ha isolata dagli affetti, annichilita. Non potrà perché è stata ammazzata senza pietà, perché Giovanni Padovani ha deciso che non aveva più diritto di vivere, di ridere, di bere a collo la birra Corona, di mettersi il rossetto Dior e, perché no, di fare l’amore con qualcun altro".

