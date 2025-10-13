Lacrime per Michele Nucci. Nei suoi scatti la Bologna degli ultimi trent’anni

Ciao Michele, ci mancherai. E’ come se in questo momento la città tutta in coro pronunciasse questo saluto, perché Michele Nucci, da anni fotografo del Corriere di Bologna ma già dalla metà degli anni Settanta, quando aveva solo 14 anni, aveva iniziato a fare scatti a San Giorgio di Piano dove era nato e la Dotta l’aveva immortalata tutta, tra cronaca felice e drammatica.

Ieri mattina avrebbe dovuto assistere all’inaugurazione della sua mostra ’Live in Bo’, dedicata ai big della musica, nella chiesa di Sant’Agata a Budrio, ma sabato sera è mancato a soli 61 anni dopo 20 giorni di ricovero in ospedale, a causa di un terribile incidente in moto, proprio alle porte della sua Bolognina, sul ponte Matteotti. Michele, per molti il ’Quaccio’, soprannome che aveva mantenuto dall’adolescenza, quando glielo avevano affibbiato gli amici per il suo modo di stare accovacciato sul motorino, non ce l’ha fatta e, circondato dall’affetto della moglie Elena e dei tre figli Francesco, Riccardo e Nicola, se n’è andato.

Per tanti anni (dal 1994) fotografo di Repubblica insieme a Nicola Casamassima e Gianluca Perticoni, tra i fondatori di Eikon Studio, Nucci passò al Corriere Bologna nel 2007 e qui ha lavorato fino al giorno dell’incidente, spalla a spalla col collega Guido Calamosca, che ieri è arrivato a Budrio con i tanti fotografi della scena bolognese, una grande famiglia. Tantissime le persone che hanno affollato la chiesa per ammirare i suoi scatti indimenticabili. Sulle note di Walk on the Wild Side di Lou Reed e Wish you Where Here dei Pink Floyd, l’addio.

In queste ore lo ricordano in tanti. "La perdita di Michele Nucci ci addolora tanto – scrive il sindaco Matteo Lepore –. Michele ha fotografato la nostra città in lungo e in largo. Ne ha conosciuto ogni sfumatura come solo riesce a fare chi fa questo lavoro di giorno e di notte. Ci siamo incontrati non so quante volte, abbiamo condiviso mille momenti. In pubblico e in privato sapevi sempre come la pensava Nucci, perché la sua umanità era strabordante. E per questo gli volevamo tutti un gran bene".

I leghisti Matteo Di Benedetto e Cristiano Di Martino della Lega di Bologna scrivono: "Con Michele se ne va un punto di riferimento stabile e una presenza continua e riconosciuta della vita quotidiana della nostra città. Capace di raccontare eventi impegnativi e complessi con un solo scatto, Michele e il suo lavoro rimarranno nei nostri cuori". Poi Coalizione Civica: "Michele era un’anima strabordante, generosa, sempre ricca di idee e iniziative. Il suo sguardo attento e la sua sensibilità hanno saputo cogliere l’essenza di Bologna, restituendone con le immagini la vitalità, le contraddizioni, la bellezza e l’umanità. La sua morte, causata da un episodio di violenza stradale, ci colpisce profondamente e ci richiama ancora una volta a una riflessione urgente su una piaga tragica e inaccettabile, che continua a spezzare vite e comunità". Arrivano anche le condoglianze di Andrea De Maria (deputato Pd): "Il fotografo che ha documentato la vita politica e sociale di Bologna. Una presenza costante, di grande umanità, in tantissimi momenti e occasioni". Al dolore della città si aggiunge anche quello di Fortitudo e Virtus, quel basket le cui imprese tante volte aveva immortalato.

E ora, come avrebbe detto Michele quando doveva scattare una foto: "Fate tutti un passo indietro!".