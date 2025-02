Lacuna Coil: "Il nostro suono duro è tornato"

È un mondo con le borse sotto agli occhi in cui trovano posto i sogni di una generazione insonne quello raccontato dai Lacuna Coil in Sleepless empire, l’album che i campioni del metal italiano presentano ai fan questa sera (alle 20.30) nella Piazza Coperta della Biblioteca Salaborsa. Un mondo di chitarre tonanti, riff urticanti e solitudine che Andrea Ferro, voce della band assieme a Cristina Scabbia, imputa al lungo inverno pandemico.

Sono passati cinque anni dal precedente album d’inediti dei Lacuna Coil ’Black anima’.

"Già. E in mezzo c’è stato il Covid, che ci ha rinchiusi tutti in casa allentando le relazioni di gruppo e creatività. Abbiamo avuto bisogno dei concerti e dell’intesa che ne nasce per ricominciare a scrivere cose nuove. L’opportunità di tornare a serrare le fila ce l’ha data il ventennale del nostro terzo album Comalies, l’album celebrativo Comalies XX e il tour messo in strada per rivisitare quei brani con la formazione di oggi".

Risultato?

"Un disco col suono indurito che stiamo usando da un po’ di tempo a questa parte ma anche diversi elementi del passato. L’anima heavy di Sleepless empire, infatti, non tralascia certe sonorità un po’ più atmosferiche dei nostri primi lavori per tentare una riflessione su questa società post-pandemica completamente digitalizzata, incollata allo schermo dalla mattina alla sera, iperconnessa in rete, ma scollegata nelle relazioni interpersonali".

E ora il tour mondiale.

"Debuttiamo il 12 marzo al Teatro Flores di Buenos Aires, prima tappa di un cammino americano che ci terrà oltre oceano fino a maggio portandoci pure in Cile, Brasile, Colombia, Honduras, Messico, Stati Uniti e Canada. Poi arriveranno i grandi festival estivi, compresi quelli di Lignano (con gli svedesi In Flames) e Lucca (con Till Lindemann dei Rammstein). In autunno, finalmente, le tappe nei club europei".

I firmacopie come quello di oggi, vi offrono la possibilità di un rapporto diretto coi fan.

"In passato è accaduto spesso che i nostri dischi uscissero mentre eravamo in tour dall’altra parte del mondo. Stavolta, invece, ci è parso giusto poter sfruttare pure quest’occasione d’incontro. Abbiamo iniziato a Londra, tra i banconi di HMV in Oxford Street, per poi proseguire in città come Torino, Roma o, appunto, Bologna che durante l’anno frequentiamo un po’ meno di Milano".

Incontri interessanti?

"Passando gran parte del nostro tempo sulla strada, direi parecchi. A Las Vegas, ad esempio, quando Rob Zombie, dopo un concerto assieme, disse di volerci presentare il suo amico Nick. Vallo ad immaginare che si trattava di Nicholas Cage".

Ma il vostro pubblico è lo stesso dappertutto?

"No. In Sudamerica viene ad accoglierti in aeroporto sventolando poster con la tua faccia e facendoti sentire un Beatle degli anni d’oro, mentre in Germania, o nei Paesi scandinavi, è più compassato. Sorprendenti i fan indonesiani incontrati due anni fa a Surakarta, completamente scatenati".