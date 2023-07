L’ad rossoblù Fenucci e la passione sportiva del ricercatore "Sappiamo che è un grande tifoso, le porte del Dall’Ara sono aperte"

Forte e commosso arriva anche dalla Val Pusteria, in questi giorni colorata di rossoblù, l’abbraccio a Patrick Zaki, con annesso invito al Dall’Ara e a Casteldebole. È l’ad del Bologna Claudio Fenucci, che accompagna la squadra nelle ultime ore del suo ritiro in Alto Adige, ad esprimere la felicità del club per la grazia concessa allo studente egiziano dell’Alma Mater, che da tempo ha rivelato la sua passione calcistica per i colori rossoblù mostrandosi molto attento e sensibile alle vicende della squadra di Thiago Motta.

"La grazia concessa a Zaki è una bellissima notizia – ha detto ieri Fenucci –. Siamo felicissimi anche perché Patrick è un grande tifoso del Bologna. Anche nei momenti più difficili ho sempre ascoltato le sue parole che manifestavano un grandissimo amore per la città e per la squadra che la rappresenta". Da qui l’invito, rivolto a Zaki, di andare a trovare il Bologna direttamente nella sua casa. "Saremmo contenti di averlo con noi al Dall’Ara - dice l’amministratore delegato del Bologna - e di accoglierlo al più presto a Casteldebole. Sicuramente gli riserveremo un grande abbraccio". Ma se tutto ciò avverrà "è grazie al grande lavoro che ha fatto il nostro governo".

m. v.