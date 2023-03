L’addio a Bice Biagi Sarà don Nicolini a celebrare le esequie

Si svolgeranno nel primo pomeriggio di oggi (ore 14.30) a Pianaccio, frazione nel comune di Lizzano in Belvedere, i funerali della giornalista Bice Biagi. A celebrarli sarà don Giovanni Nicolini che nel 2007 guidò il rito funebre del padre Enzo insieme al cardinale Ersilio Tonini sempre nel piccolo paese dell’appennino bolognese. Nella giornata di ieri il cardinale Matteo Maria Zuppi ha espresso il cordoglio di tutta l’arcidiocesi alla figlia Lucia in una telefonata privata. Con don Nicolini entrambi i giornalisti hanno preso parte ad una serie di iniziative per ricordare come non vi possa essere giustizia se non vi è libertà di espressione.Tra i concelebranti oggi vi sarà anche don Giacomo Stagni, parroco storico di Vidiciatico, che in questa parte della montagna ha portato avanti questo messaggio.