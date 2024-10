L’addio a Federico Asta: "Realizzerò i suoi sogni"

Un grande cuore non si dimentica. Lo sanno gli amici di Federico Asta, i suoi vicini di casa e bottega, le persone che, per caso o per fortuna, hanno conosciuto il giovane pasticciere, prematuramente scomparso lunedì sera a causa di un incidente in moto in viale Salvemini. Centinaia di persone che, ieri, hanno riempito la chiesa di Nostra Signora della Pace in via del Triumvirato e il piazzale antistante, sotto la pioggia, per un ultimo saluto a Federico, il ‘pasticciere dei vip’, per stringersi al dolore della moglie Giorgia e dei due bimbi della coppia. "Porteremo avanti la pasticceria di Federico – ha detto Giorgia –: era il suo più grande orgoglio, la sua più grande passione. Porteremo avanti i suoi progetti. Federico sarà sempre con noi. Ti amo amore mio".

L’altra passione di Federico era il Bologna: aveva realizzato centinaia di torte per i suoi idoli rossoblù. E ieri, per l’ultimo saluto del trentaquattrenne, nella chiesa di Borgo Panigale è arrivato anche il portiere del Bologna Lukaz Skorupski, mentre martedì la società aveva già espresso il suo cordoglio alla famiglia del giovane pasticciere. Ad accompagnare il feretro, tra striscioni, foto e fiori, anche il comico Giuseppe Giacobazzi.