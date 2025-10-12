L’addio a ’Fracassa’: "Grazie per ciò che hai fatto"

Nel cimitero comunale di San Giorgio di Piano, si è tenuto venerdì l’ultimo saluto (nella foto) a Tonino Malossi, di Castel Maggiore, il partigiano con nome di battaglia ‘Fracassa’, morto all’età di 103 anni. Erano presenti i sindaci Luca Vignoli di Castel Maggiore e Alice Vecchi di Bentivoglio, l’Anpi di Bentivoglio e di Castel Maggiore e Giovanni Santunione, presidente del centro sociale Pertini di Castel Maggiore, centro sociale che Malossi era solito frequentare.

Nato il 17 gennaio 1922 a Bentivoglio, Malossi era militare quando arrivò l’8 settembre e il "tutti a casa". Poi, dalla primavera del 1944 si rese protagonista di azioni nella Resistenza, nel battaglione Cirillo della quarta brigata Venturoli Garibaldi, operando a Bentivoglio e Castel Maggiore. Dopo la guerra il lavoro di falegname. Ballerino provetto, il 17 gennaio scorso aveva festeggiato il suo 103° compleanno al centro sociale Pertini con i suoi familiari e con le congratulazioni di tante persone, tra cui il sindaco Luca Vignoli e il presidente dell’Anpi di Castel Maggiore Agostino Francia. "Tonino – ha detto Vignoli – ha testimoniato con la sua vita la sete per la libertà e la democrazia. Grazie ‘Fracassa’ per quello che hai fatto per Castel Maggiore, per l’Italia, e per l’Europa".

p. l. t.