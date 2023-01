L’addio a Giovanni Pezzoli "Con le sue bacchette terrà il ritmo anche in Paradiso"

di Amalia Apicella

"Suonerà più forte di prima e, con le sue bacchette, terrà il ritmo anche in Paradiso". Con queste parole e con un lungo applauso, gli amici di tutta la vita salutano per l’ultima volta Giovanni Pezzoli. Il batterista e cofondatore degli Stadio è scomparso a 70 anni giovedì scorso. La chiesa di Sant’Antonio da Padova, in cui ieri si sono svolti i funerali, è piena di fan e nomi del mondo della musica e dello spettacolo. Tra questi anche il cantautore Samuele Bersani, il filosofo Stefano Bonaga e il regista Ambrogio Lo Giudice, il musicista e compositore Fio Zanotti, il manager e produttore Michele Torpedine e il batterista Roberto Gualdi. Tutti hanno un ricordo nitido di Pezzoli. E, in tutti, nel rievocarlo, il dolore lascia spazio a un sorriso.

A Pezzoli e Gaetano Curreri rimarrà indissolubilmente legato il nome degli Stadio, ma lo storico leader, comprensibilmente, non se la sente di parlare e dice soltanto di essere "in un equilibrio instabile". Ron, invece, tratteggia i primi tempi insieme all’amico Pezzoli: "Ci siamo conosciuti quando lui aveva 17 anni e io 16, andavamo a sciare insieme. Era una persona solare, che amava tutti indistintamente. Era giovane dentro e lo è stato fino alla fine". Poi Gianni Morandi ripercorre i viaggi fatti insieme a Pezzoli e Lucio Dalla: "Sono stati indimenticabili, in Russia e in America – ricorda –. Ho avuto la fortuna di lavorare tanto con Giovanni: ore e momenti indelebili. E poi i concerti, più di centocinquanta. Posso dire che era davvero una sicurezza per il gruppo dal punto di vista tecnico. Lucio poteva lamentarsi di tutti, ma non aveva mai una parola in più per Pezzoli. Questo basta per capire che era davvero un grandissimo musicista e forse valeva ancora di più di quello che pensiamo". "Era un eterno bambino - dice Ricky Portera, chitarrista e cofondatore della band -, come un fratello per me. Abbiamo iniziato a collaborare alla fine del ‘77, quando lui tornò con Lucio Dalla. Eravamo ragazzi e da lì è stato tutto un viaggio a divertirsi".

Anche l’attore e comico bolognese Alessandro Bergonzoni (che nella notte di Capodanno in piazza ha tenuto il suo ’discorso d’artista’) ha un ricordo intimo legato al batterista: "Con mia figlia abbiamo iniziato ad ascoltarlo, insieme a Gaetano. Poi abbiamo collaborato ad alcuni dischi, anche a una canzone. Ci si divertiva. Io, ora, attendo solo di continuare a sentirlo suonare molto più forte di prima".