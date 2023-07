L’addio a Giusi "Uccisa dal dolore per Chiara"

Stessa chiesa, due anni dopo. Si celebrano oggi alle 15 nella parrocchiale di Monteveglio i funerali di Giuseppina Fortunato Gualzetti, mamma di Chiara Gualzetti, la quindicenne del paesino di Valsamoggia uccisa il 27 giugno di due anni fa da un sedicenne ora in carcere, dove ha iniziato a scontare la pena di 16 anni e quattro mesi di reclusione per il reato di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minore età della vittima.

Un flusso continuo e discreto di persone ieri ha attraversato la camera ardente allestita presso la casa funeraria Parini di Bazzano, con la salma di mamma Giusi esposta a mani giunte, con la fotografia della figlia Chiara intrecciata al rosario. A ricevere il cordoglio dei parenti, amici e tanti intervenuti il marito Vincenzo, che ha parlato della malattia della moglie: "Il tumore al fegato le è stato diagnosticato dieci mesi dopo la morte di Chiara. Il rapporto col dolore indicibile che ci ha travolti è evidente, ma mia moglie non si è mai lamentata, ha pregato tanto, ha sofferto in silenzio, ma io lo so da dove è arrivato il tumore e quando l’ho accompagnata al ricovero all’ospedale di Bazzano lo sapevo già che non sarebbe uscita. Abbiamo vissuto dei mesi tremendi, che si aggiungono a quelli precedenti..." ha detto senza mostrare segni di resa.

"Ho fatto una promessa sulla tomba di Chiara ed un’altra a Giusi, queste da ora sono le mie uniche ragioni di vita", ha ribadito prima di confermare il suo giudizio sulla pena deludente inflitta all’omicida, scaturita dal rito abbreviato prescelto dall’imputato, che prevede lo sconto di un terzo della pena, 24 anni, oltre all’attenuante della sua minore età. Una decisione presa dalla terza sezione penale della Corte d’appello, con udienza a porte chiuse. E senza che la famiglia Gualzetti si sia potuta costituire parte civile, dato che questa opzione non esiste nel processo nei confronti di minorenni. E proprio per modificare questa norma, nonché per richiedere che l’attenuante della minore età non sia più automaticamente prevista in tutti i processi nei confronti di minorenni, ma sia a discrezione del giudice se accoglierla o meno, Vincenzo Gualzetti conferma di essere in prima linea con una battaglia condivisa con altre famiglie nelle stesse condizioni, che mira a modificare l’ordinamento.

Oggi a celebrare il rito funebre ci sarà don Franco Govoni, che già martedì scorso disse una messa in suffragio di Chiara a due anni dalla morte. L’altra l’ha celebrata don Sanzio Tasini all’Hospice di San Biagio, alla presenza della mamma Giusi, che, come ha scritto il marito Vincenzo "sono sicuro che ora sia di nuovo con Chiara".

Gabriele Mignardi