L’addio a Michele Nucci: "Ci ha fatto vedere la vita, sempre in profondità"

È arrivata alle 15 alla parrocchia dei Santi Angeli Custodi di via Lombardi, la macchina col feretro di Michele Nucci, fotoreporter del Corriere di Bologna, mancato sabato sera a 61 anni, a 20 giorni dal terribile incidente sul ponte Matteotti, dove transitava in moto, mezzo d’elezione per la sua professione frenetica che lo portava quotidianamente in giro per la città della cronaca. Ieri, in Bolognina, dove Michele viveva, sono accorse centinaia di persone (amici, colleghi, istituzioni) per un ultimo intenso saluto che ha, con grandissima emozione, abbracciato la sua famiglia, la moglie Elena, i figli Francesco, Riccardo, Nicola e la mamma Rosabianca. Michele conosceva tutta la città, avendo lavorato per oltre trent’anni nei quotidiani, ma c’è da dire che tutta Bologna conosceva Nucci, la sua presenza energica, il piglio risoluto durante i servizi, l’ironia fortissima che a un certo punto sviluppi a fare questo lavoro, una continua diretta con gioie e drammi. Ed ecco infatti che per lo storico fotoreporter si sono fermate le rotative, si potrebbe ben dire (e ieri sera la Virtus lo ha ricordato con un minuto di silenzio prima della partita di Eurolega), perché tutta la scena bolognese del foto-giornalismo, era lì. Quattro generazioni di redazioni, dai quotidiani alle agenzie e fino alle radio e ai mensili, tutto il popolo dei fotografi che a Bologna sono un bel miracolo di umanità, molto solidali, pronti a collaborare, spalla a spalla coi loro borsoni pesantissimi.

In chiesa non sono riusciti a entrare tutti gli amici, davvero una moltitudine, per sentire la messa celebrata da don Marco Baroncini, che nella sua sua omelia ha toccato sinceramente i cuori. "La capacità dei fotografi è riuscire a far vedere – ha detto, facendo anche un parallelo con l’episodio della resurrezione di Lazzaro –. Non permettiamoci di vivere male, perché il problema non è come moriamo, ma come viviamo: bisogna vivere non con indifferenza e superficialità, altrimenti non ci accorgiamo di quegli attimi meravigliosi. Dobbiamo imparare a scattare delle belle foto della nostra vita. Raccolgo l’invito di Gesù a vedere, grato a chi ha speso la vita cercando proprio di farci vedere. Più che un lavoro, quello della fotografia era una passione per Michele: è stato i nostri occhi, ci ha permesso di vedere in profondità e di non guardare con superficialità". E poi: "Fare bene il proprio lavoro è volersi bene". L’invito che fa don Baroncini, nell’uscire dalla chiesa, è quello di prendere un fiore. E la chiosa: "Siamo belli – dice il parroco -, ma è una bellezza che dura un attimo. Bisogna saper cogliere gli aspetti belli della vita, vissuta bene e non subita".

