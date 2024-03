L’addio ad Alberto Russo: "Una vita per arte e lirica"

Alberto Russo era un grande appassionato di lirica e di arte. Portava avanti ogni giorno la tradizione della musica classica al fianco del maestro Leone Magiera. A luglio avrebbe compiuto 27 anni, stava per laurearsi in economia e gestione dei beni culturali. Ma un male rarissimo e incurabile ha reciso la sua vita troppo presto. Ad annunciarlo ieri con un post su Facebook è stato lo stesso Leone Magiera, 89 anni, pianista, direttore d’orchestra, insegnante e ‘padre’ musicale di Mirella Freni e Luciano Pavarotti tra i tantissimi altri. "Se n’è andato Alberto Russo, un ragazzo di 26 anni – ha scritto –. Era amico di molti cantanti, fidanzato di mia figlia Eloisa e persona che lascia un grande vuoto. Mi aveva chiesto di suonare per lui e l’ho accontentato, suonando i due preludi che hanno accompagnato Chopin nella stessa occasione e due Clair de lune di Beethoven e Debussy". A cascata, ieri, sono stati in centinaia a commentare con un ricordo o un messaggio di cordoglio sotto il post. "Non mi ricordo di aver mai pianto per un lutto – confessa Magiera –, nemmeno a 16 anni quando morì mia mamma, però per Alberto la tristezza è stata troppa". Perché Alberto, fidanzato di Eloisa, che ha 25 anni, era di famiglia. "Un gran bravo ragazzo", lo ricorda ancora Magiera, originario di Catania, da anni viveva sotto le Torri. Con Eloisa ha curato le attività dell’associazione Leone Magiera, nata per portare avanti lo spirito del maestro: per sostenere i giovani artisti e conservare la tradizione della musica lirica. "Veniva sempre ad ascoltarmi quando suonavo e alle presentazioni – continua Magiera –. Eravamo in continuo contatto, Alberto era un sostegno quasi quotidiano per me. Ricordo l’ultimo evento cui abbiamo partecipato insieme: si teneva nel foyer della Scala, lui parlava di lirica, lo faceva molto bene, in modo emozionante". Alberto sapeva che questi sarebbero stati gli ultimi giorni e il maestro gliel’aveva promesso: "Ho fatto portare un pianoforte a mezzacoda all’hospice in cui era ricoverato e ho suonato per lui". Un’ultima volta.