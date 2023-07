L’addio al giornalista Purgatori Il ricordo di Bonfietti: era un amico "Ha lottato per la verità su Ustica"

di Chiara Caravelli

"Un’immensa perdita". Con queste parole, ricche di commozione, la presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica, Daria Bonfietti, ricorda il giornalista Andrea Purgatori, scomparso ieri all’età di 70 anni a causa di una malattia fulminante.

Bonfietti, quanto è stato importante Purgatori per lei e per i familiari delle vittime?

"È stato determinante. Lui il 27 giugno del 1980 ricevette dall’amico militare di Ciampino una telefonata nella quale gli diceva ‘non farti fregare, quel Dc9 è stato abbattuto’. Da quella notte Andrea ha sempre continuato ed è riuscito a indurre comportamenti diversi, anche in me. Io per tanti anni purtroppo non sono riuscita a fidarmi, nonostante sentissi che la storia del cedimento strutturale non era la verità. Se alla fine sono andata avanti è stato soprattutto grazie al tarlo che Andrea mi aveva messo nella testa".

Si può quindi dire che ha avuto un ruolo fondamentale nella ricerca della verità sulla strage di Ustica.

"Indubbiamente. Lui non ha mai mollato, purtroppo nei primi anni non è mai stato ascoltato. Nonostante scrivesse per il Corriere della Sera, ha incontrato un muro di gomma, come lui stesso lo ha definito. Chiedeva spiegazioni su determinate cose ai militari, senza mai ricevere risposte veritiere. Queste sono le battaglie che lui da solo inizialmente ha fatto perché purtroppo era facilmente ‘passata’ la verità del cedimento strutturale. Era ormai una verità accettata da tutti, dal Parlamento, dal Governo, dalla magistratura".

Lei quando ha conosciuto Andrea Purgatori?

"Tra il 1986 e il 1987. Prima non c’era stato modo, perché tutti familiari delle vittime della strage non esistevano, ognuno piangeva nella propria casa, senza la benché minima comunione di quel dolore. Lo conobbi il giorno in cui andammo a Roma per incontrare il gruppo dei ‘sette saggi’. Da quel momento, ci siamo sentiti sempre di più, il nostro rapporto è stato un crescendo. Fino a duetre anni fa abbiamo organizzato qui a Bologna un convegno sulla comunicazione e sul ruolo della stampa in queste vicende".

C’è qualcosa che ricorda in particolar modo di lui?

"Sono tanti i momenti particolari che abbiamo condiviso insieme. Ricordo quando ci sedevamo intorno a un tavolo io, lui e il mio compagno. Si discuteva, si parlava, ci si scambiavano le impressioni soprattutto nel periodo in cui il giudice Priore fa attività peritali su quel relitto molto importanti. È stata una battaglia che abbiamo vissuto insieme fin dall’inizio. Andrea è stato un grande professionista, giornalista, ma soprattutto un grande amico. È riuscito a diventare per noi parenti delle vittime un riferimento costante. Oggi (ieri, ndr) se n’è andata una grande persona".