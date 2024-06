L’addio alla vigilessa. I genitori e il fidanzato:: "Sofia aiutava gli altri. Ora chiediamo giustizia"

Lutto cittadino, un dolore composto e una richiesta corale di giustizia ieri mattina a Zola Predosa dove si è svolto il funerale di Sofia Stefani, la vigilessa di 33 anni uccisa il 16 maggio con un colpo di pistola esploso nella sede della polizia locale di Anzola Emilia dall’ex comandante Giampiero Gualandi. Un rito funebre celebrato nella cittadina dove la giovane è cresciuta e vissuta assieme ai genitori Angela e Bruno, e dove si preparava a una vita con il fidanzato Stefano. Tutti affiancati nel primo banco dell’Abbazia dove il parroco di Zola, monsignor Gino Strazzari, e il parroco di Anzola don Graziano Pasini hanno celebrato la messa alla presenza di famigliari, amici, colleghi e rappresentanti delle istituzioni a partire dai sindaci di Zola e Anzola, Davide Dall’Omo e Giampiero Veronesi, poi Simona Lembi per la Città metropolitana, il parlamentare bolognese Andrea De Maria, carabinieri e comandanti dei corpi di polizia locale Reno Lavino e Anzola.

"Per Sofia chiediamo giustizia, che non può restituirle la vita, ma è importante perchè la fragile vita di ogni persona, e specialmente delle donne sia rispettata", ha scritto il cardinal Matteo Zuppi nel messaggio letto dal parroco durante l’omelia. Al centro della navata, il feretro coperto dalla bandiera della pace sulla quale poggiava il cappello d’ordinanza di Sofia. Al termine del rito dall’ambone hanno preso la parola i genitori affiancati dall’attore Alessandro Bergonzoni, amico di famiglia e vicino alle associazioni di volontariato con le quali la vittima aveva collaborato in tante occasioni, fra le quali le Cucine Popolari di Roberto Morgantini, anche lui presente. Angela, Bruno e Bergonzoni hanno letto alcuni versi della poesia di Pablo Neruda ‘Il figlio’ e salutato con un "arrivederci carissima Sofia da parte di mamma, papà, Stefano, i cugini, gli amici, i colleghi che rispettano la vita, i diritti e i sentimenti umani, possano e desiderino averti sempre nella mente e nel cuore. Con gratitudine per ciò che hai donato loro spassionatamente nel tuo transito terreno".

Nel ricordo distribuito ai presenti il suggerimento di ricordare Sofia con donazioni alle associazioni Malala, Portico della Pace, Casa delle donne e Cucine Popolari. Una figlia alla quale mamma Angela Querzè ha dichiarato di "avere voluto una quantità non misurabile di amore. Aveva scelto questa professione perché la sua etica era avere cura degli altri. Ha indossato la divisa con grande entusiasmo, noi ricorderemo sempre Sofia in questo modo e chiediamo giustizia per lei, solo questo".

Il padre Bruno la ricorda "molto dedita al lavoro che le è costato la vita. Mai avrei pensato che proprio un lavoro deputato alla massima sicurezza per i cittadini potesse rappresentare la massima insicurezza per lei".

Il fidanzato Stefano Guidotti ha chiesto giustizia: "Mi aspetto che la giustizia riesca a dare conto della morte di una ragazza di 33 anni uccisa con una pistola, da un colpo sul viso. Qualcosa difficile anche solo da concepire, ma è successo e la giustizia deve renderne conto".

Gabriele Mignardi