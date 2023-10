L’addio commosso a Remo Zecchi, memoria storica di San Pietro in Casale

È venuto a mancare all’età di 76 anni Remo Zecchi, la memoria storica di San Pietro in Casale, autore di numerose pubblicazionisul territorio. L’amico e spesso coautore Pietro Lanzoni ha voluto ricordarlo in una chiesa gremita: "Caro Remo, non dimostrarti sorpreso dell’affollamento della chiesa, in questa giornata di congedo. È colpa tua, solo colpa tua. Non si può impunemente proporre ai tuoi concittadini materiale iconografico e documentaristico inedito e sempre deliberatamente sollecitare la mozione dei cuori, aggiungere tasselli alla memoria collettiva, rivelare incroci e congiunture insospettate ed affettivamente rilevanti e poi sorprendersi per oggi". Gli amici di Remo, poi, nel ricordo commosso, proseguono: "Cominciasti nel ’96 sotto l’egida della parrocchia di don Alfonso Baroni con quella entusiastica raccolta delle "cartoline" di San Pietro che ricevevi mentre eri un marinaio in giro per il mondo. Ricercatore neofito, topo da biblioteca, scrutatore di mercatini, di granai polverosi e vecchi magazzini in abbandono. Quello fu il preliminare a cui sono seguiti a tamburo battente le monografie patinate sugli artieri, i commercianti, gli ecclesiastici, la scuola, la banda, i Pompieri, il Carnevale, la Posta, i combattenti e Caduti della guerra del ‘15-‘18, le frazioni con Rubizzano e Poggetto in testa sino all’ultimo contributo cui hai lavorato, ormai chiuso e pronto a stampare, ma che non vedrà purtroppo la luce alla tua presenza, sull’epoca del Fascio a San Pietro". Il ricordo prosegue: "Hai così, senza volere, creato una grande rete di amici per i quali la conservazione del patrimonio storico della nostra piccola comunità è divenuta imprescindibile e indispensabile. Caro "Remuccio", eterno ragazzo innamorato della visività e delle grazie del tuo paese, ci mancherai molto. Si dovrà intraprendere la scrittura di un libro ispirato e corale su di te".

