Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Bologna
Cronaca
L'addio dei compagni sul campo del Granamica
26 ott 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
L’addio dei compagni sul campo del Granamica

Omaggio al bambino allo stadio Bonarelli in occasione della partita.

La commemorazione del piccolo Rayan ieri mattina allo stadio Bonarelli di Granarolo, in occasione della partita dei suoi compagni

Un raggio di sole illuminava lo stadio Bonarelli di Granarolo quando, ieri mattina, poco dopo le 9.30, si è tenuta la commemorazione per Rayan Murrizi. Già dalle 9 in tanti si erano assiepati sugli spalti, e in campo, per poter essere presenti in questo momento solenne. Il bambino di sette anni, appassionato di calcio e in forza al Granamica, ha perso la vita, mercoledì sera, a Lovoleto di Granarolo, sulla ss64 Porrettana. "Rayan era il bambino perfetto che ogni genitore potrebbe desiderare e l’amico che tutti vorrebbero trovare nella vita". Parole commosse quelle degli amici dei Murrizi. Nel campo da calcio dello stadio un minuto di silenzio, alla presenza della zia e dello zio di Rayan e dei sindaci di Granarolo e Minerbio, Alessandro Ricci e Roberta Bonori. Poi la dirigenza del Granamica ha consegnato un mazzo di fiori e la maglia da calcio ai parenti di Rayan, prima che tutti si sciogliessero in un pianto e un applauso fragoroso.

"La parola più forte è il silenzio. Non ci sono parole per descrivere una tragedia così grande", ha detto la Bonori. La giornata dell’addio a Rayan è proseguita alla Certosa di Bologna dove, dalle 13 alle 15, si è tenuta la camera ardente. Una sala invasa di corone e mazzi di fiori e palloncini e, sulla bara di Rayan, le sue magliette da calcio.

Zoe Pederzini

