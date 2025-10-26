L’addio dei compagni sul campo del Granamica

Un raggio di sole illuminava lo stadio Bonarelli di Granarolo quando, ieri mattina, poco dopo le 9.30, si è tenuta la commemorazione per Rayan Murrizi. Già dalle 9 in tanti si erano assiepati sugli spalti, e in campo, per poter essere presenti in questo momento solenne. Il bambino di sette anni, appassionato di calcio e in forza al Granamica, ha perso la vita, mercoledì sera, a Lovoleto di Granarolo, sulla ss64 Porrettana. "Rayan era il bambino perfetto che ogni genitore potrebbe desiderare e l’amico che tutti vorrebbero trovare nella vita". Parole commosse quelle degli amici dei Murrizi. Nel campo da calcio dello stadio un minuto di silenzio, alla presenza della zia e dello zio di Rayan e dei sindaci di Granarolo e Minerbio, Alessandro Ricci e Roberta Bonori. Poi la dirigenza del Granamica ha consegnato un mazzo di fiori e la maglia da calcio ai parenti di Rayan, prima che tutti si sciogliessero in un pianto e un applauso fragoroso.

"La parola più forte è il silenzio. Non ci sono parole per descrivere una tragedia così grande", ha detto la Bonori. La giornata dell’addio a Rayan è proseguita alla Certosa di Bologna dove, dalle 13 alle 15, si è tenuta la camera ardente. Una sala invasa di corone e mazzi di fiori e palloncini e, sulla bara di Rayan, le sue magliette da calcio.

Zoe Pederzini