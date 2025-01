L’adolescenza spiegata agli adulti. Incontri per educatori e genitori

Torna, per la terza edizione, il ciclo di incontri itineranti nei comuni dell’Unione di Terre d’acqua sul tema dell’adolescenza, dedicati a genitori, insegnanti, educatori e adulti interessati. Il primo appuntamento è in programma stasera dalle 18 nel centro per le famiglie Casa Isora, via Matteotti, a Persiceto, sul tema ‘Orientarsi al futuro: come affiancare i ragazzi nella scelta scolastica’. La rassegna, finanziata dalla Regione, è nata dalla collaborazione tra l’ufficio di piano distretto Pianura Ovest, il centro per le Famiglie Casa Isora e l’associazione Bangherang. Gli incontri, guidati da esperti del settore socio - psico pedagogico, sono dedicati in particolare alle dinamiche relazionali che riguardano situazioni di conflittualità e comportamenti a rischio. Tutti gli appuntamenti sono ad accesso libero.