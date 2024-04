L’adolescenza tra ansie, paure e giudizi. L’aiuto degli adulti è la chiave per rimediare

L’adolescenza è una fase di transizione, interiore ed esteriore, c’è il desiderio di crescere e diventare adulti, ma anche di sentirsi ancora bambini. Normalmente viene vissuta tra alti e bassi, ma può capitare che non si abbiano gli strumenti per fronteggiare le difficoltà e allora si parla di disagio, che si accentua quando i ragazzi hanno stretto amicizie sbagliate, hanno scarsi rendimenti scolastici, si sentono in ansia e non hanno punti di riferimento. Il disagio può emergere tra i banchi di scuola e a questo si può aggiungere una situazione familiare difficile. Se poi consideriamo l’influenza dei social, ecco che le relazioni umane cedono. Come si supera? Non c’è un’unica soluzione. Spesso è provocato dal contesto, quindi, per cercare di superarlo, è importante circondarsi di persone che ti fanno sentire bene. Nella nostra scuola e in molte altre è presente uno sportello d’ascolto, che dà la possibilità a tutti di essere ascoltati. Parlare e sfogarsi senza essere giudicati può aiutare molto. Infine, si può contare sempre sui professori. Spesso sono loro a cogliere i primi segnali e contattare le famiglie. La cosa importante è non chiudersi in sé stessi, ma cercare aiuto negli adulti.