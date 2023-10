Ladri alla pasticceria Dino. Secondo colpo dall’estate

Niente torte, solo soldi. Ladri ma non buongustai quelli che l’altra notte hanno messo a segno un furto con scasso ai danni della pasticceria Dino di Casalecchio. Malviventi che col favore del buio hanno forzato l’ingresso del locale che affaccia sulla centralissima via Marconi per poi penetrare nella pasticceria, aggirare il bancone e prelevare la cassetta con i pochi contanti lasciati nel registratore di cassa. Il tutto senza degnare di uno sguardo le torte conservate nei frigoriferi a vista o le prelibatezze sugli scaffali. "Siamo arrivati in servizio come sempre poco dopo le 4 e mezza e ci siamo trovati di fronte alla porta sfondata. Una brutta sorpresa che si è confermata una volta entrate quando abbiamo visto il bancone rovistato e la cassetta mancante", spiega uno dei venti dipendenti della pasticceria filiazione della casa-madre di Castenaso. Il punto-ristoro, mèta quotidiana di tanti estimatori, aveva riaperto da poche settimane dopo alcuni mesi di ristrutturazione. E comunque già prima dell’estate era stato visitato dai ladri-predoni che avevano agito con la stessa modalità, con l’obiettivo puntato sui contanti del fondocassa.

"La pattuglia dei carabinieri era transitata qui davanti poco prima delle 4 e mezza, ci hanno detto -aggiunge una dipendente- Noi siamo arrivati pochi minuti dopo e quindi possiamo pensare che questi malviventi abbiano avuto pochi minuti a disposizione, o che magari abbiano notato il movimento e siano riusciti a dileguarsi senza farsi vedere". Come spesso succede in questi casi il danno arrecato ai serramenti è di gran lunga maggiore del valore del bottino. Già nella prima mattinata il cristallo era stato sostituito e la pasticceria regolarmente in servizio.

"L’entità del bottino non è ancora chiaro ma sappiamo che per riuscire a vincere la resistenza dell’ingresso hanno dovuto picchiare parecchio -aggiunge da Castenaso Silvana Pirini, titolare dei locali fondati da papà Dino- Magari hanno dovuto fare rumore e qualcuno ha visto. Certo è una cosa che dispiace, non si è tranquilli". Allarmato anche Andrea Tonelli, commerciante con negozio a poca distanza e consigliere della lista civica: "Dispiace molto per chi quotidianamente si impegna nella propria attività. Ma soprattutto dispiace perchè questi delinquenti non vengono mai assicurati alla giustizia", commenta amareggiato.

Gabriele Mignardi