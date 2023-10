Bologna: ladri sull’ambulanza mentre i volontari prestano soccorso

Bologna, 19 ottobre 2023 – Un gesto cinico e spregevole: lo definiscono così i volontari di Croce Italia Bologna. Quello accaduto lo scorso martedì su un’ambulanza dell’associazione in servizio per il 118.

Nei 12 minuti in cui l’equipaggio si è allontanato dal mezzo, ignoti hanno spaccato il finestrino portando via i beni personali dei volontari in turno. Così com’era successo anche alla Pubblica Assistenza lo scorso 9 settembre.

Un’azione definita in un post su Instagram da Croce Italia come “cinica e spregevole”, al di là del danno economico.