Bologna: ladri speronano auto della polizia, ferito un agente

L’incidente in via Orsoni, in zona Saragozza, ieri sera

Bologna, 9 gennaio 2023 - La zona Saragozza per qualche minuto è sembrata il set di un film poliziesco. Culminato con i ladri che si danno alla fuga a piedi dopo avere speronato con la propria auto la Volante della polizia e gli agenti, pur contusi, non rinunciano all’inseguimento.



Ma ieri sera era ancora caccia ai malviventi – quattro, da una prima ricostruzione tutti stranieri dell’Est Europa – che ieri sera sono stati oggetto dell’inseguimento della polizia tra via Orsoni, via Felice Battaglia e la zona ai piedi dei colli dietro la facoltà di Ingegneria. Zona che è stata battuta passo passo dagli agenti per diverse ore, per cercare gli uomini che poco prima avevano ferito un loro collega; ma in serata, le ricerche non avevano ancora dato esiti positivi.

Tutto è iniziato attorno alle 19, quando è stato segnalato un tentativo di furto in un’abitazione della zona: un residente si era accorto di alcuni uomini che si erano introdotti nel suo giardino, presumibilmente con l’obiettivo di entrare da lì in casa e svaligiarla. L’uomo si è quindi barricato all’interno e ha chiamato il 113. Gli agenti sono subito intervenuti con una pattuglia, ma il loro arrivo deve avere messo in allarme i malviventi, che sono a propria volta saliti a bordo di una Mercedes e si sono scagliati direttamente contro l’auto della polizia, speronandola e mandandola a schiantarsi contro alcune auto in sosta.

Dopo di che, i quattro ladri hanno abbandonato il mezzo in mezzo alla strada e hanno proseguito la loro fuga a piedi, dividendosi; gli agenti sull’auto incidentata, nonostante tutto, hanno cercato di fermarli, lanciandosi all’inseguimento nonostante le contusioni. I ladri però sono riusciti a dileguarsi in pochissimi istanti, probabilmente approfittando del riparo di qualche cortile condominiale accessibile dalla strada.

Sul posto sono intervenute anche altre pattuglie a dare man forte ai colleghi; uno dei due agenti sull’auto speronata è stato trasportato all’ospedale Maggiore a bordo di un’ambulanza del 118, in codice di bassa gravità. Illeso invece l’altro collega.

Sono poi sopraggiunti gli agenti della Scientifica, incaricati di eseguire i rilievi del caso, e quelli della polizia locale, che ha chiuso via Orsoni per il tempo necessario appunto ai rilievi e, successivamente, alla rimozione dei mezzi coinvolti nello schianto, che invadevano la carreggiata. Data l’ora e il fatto che si trattasse di una strada senza uscita, ha fatto sì che non si registrassero disagi al traffico, durante gli interventi delle forze dell’ordine.