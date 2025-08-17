Ladri in azione sui colli, furto in una villetta: bottino da 50mila euro tra gioielli e orologi

Bologna, 17 agosto 2025 – I colli tornano nel mirino dei ladri, che mettono a segno un colpo dal valore di circa 50mila euro, tra orologi e gioielli, sfruttando la quiete e il buio della notte di Ferragosto. E svuotando la cassaforte di una villetta unifamiliare di via di Gaibola.

È successo tra giovedì e venerdì, poco dopo la mezzanotte, quando è scattato improvvisamente l’allarme intrusione del villino, libero dai proprietari di casa, che si trovano fuori città per le vacanze estive. A scoprire il furto, quindi, è stato il custode della dimora che ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e toccherà proprio alla polizia ricostruire la dinamica dell’accaduto, partendo dalla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza privato. Le immagini sono già al vaglio e le indagini sono in corso.

Non è ancora chiaro se ad agire sia stato una persona sola o se il furto sia opera di una banda organizzata, ma è molto probabile che gli autori fossero almeno due, visto che l’intrusione sembra studiata nei minimi dettagli. I malviventi hanno tranciato, attraverso l’impiego di un flessibile, alcune sbarre di una cancellata metallica che proteggeva una portafinestra, forzando l’ingresso e riuscendo così a entrare nella villetta. Una volta dentro, i ladri si sono concentrati sulla cassaforte a muro, che è stata divelta e ’ripulita’: al suo interno, c’erano orologi e anche un anello con diamanti, per un bottino cospicuo dal valore di circa 50 mila euro. I ladri sono fuggiti poi con la refurtiva senza lasciare traccia.

Ma non è finita qui, perché nella stessa notte, più o meno alla stessa ora, è andato a segno un altro colpo, sempre sui colli. Nel mirino, questa volta, una villetta in via Gaibara, anche questa vuota perché il proprietario è all’estero, dove sta trascorrendo le vacanze. Qui, un paio di ladri si sono introdotti nella proprietà privata, che è una villa delimitata da un recinto. Lo hanno scavalcato e si sono avvicinati alla casa, salendo in cima a una veranda. Una volta saliti al primo piano, hanno segato le sbarre dell’inferriata di una finestra, spaccando il vetro e riuscendo a entrare all’interno. Quando è scattato l’allarme, sono stati i vicini a contattare il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, ma al loro arrivo i malfattori erano già scappati. Al momento, la vittima non ha ancora sporto denuncia e per questo ancora non si conosce l’entità del furto. Anche in questo caso, sono presenti telecamere a circuito chiuso ed è sulle riprese che si concentreranno le ricerche. Questa è la seconda intrusione nel giro di sette mesi, perché i ladri avevano già fatto visita al proprietario a dicembre.

A questi episodi si aggiunge un terzo furto andato a segno in via Roncrio la settimana scorsa. E Comicolli non ci sta: “Noi stiamo onorando il patto di collaborazione attivato questo inverno con il Comune, che però procede a rilento – tuonano Francesco Cicognani e Annamaria Cesari –. I residenti da marzo espongono fuori dalle loro proprietà i cartelli che segnalano che la zona è sottoposta al controllo di vicinato, mentre l’amministrazione non ha ancora affisso nulla sulla pubblica via e non ha ultimato gli adempimenti previsti dal patto. Come comitato vogliamo creare dei servizi dedicati alla sicurezza in collina, tramite un progetto ad hoc con i nostri iscritti”.